Πάτρα: Θανατηφόρο το τροχαίο – Νεκρή η γυναίκα που παρασύρθηκε από μηχανή - Real.gr

Στο νοσοκομείο με τραύματα το ανήλικο κορίτσι που ήταν μαζί της.

Μία γυναίκα σκοτώθηκε και ένα κοριτσάκι περίπου 8 ετών τραυματίστηκε όταν παρασύρθηκαν από μηχανή μεγάλου κυβισμού στην Ακτή Δυμαίων της Πάτρας στο ύψος της Μαξίμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, ο οδηγός της μηχανής χτύπησε τη γυναίκα η οποία διέσχιζε το δρόμο κάθετα ενώ κρατούσε το κοριτσάκι. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η μηχανή χτύπησε πρώτα την άτυχη γυναίκα η οποία ήταν περίπου 64 ετών.

Με τη σύγκρουση ο οδηγός της μηχανής τραυματίστηκε ελαφριά. Δυστυχώς η γυναίκα κατέληξε, ενώ το κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Εχει τραύματα αλλά δεν κινδυνεύει η ζωή του. Στο σημείο συγκεντρώθηκε κόσμος ενώ η αστυνομία διερευνά τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος