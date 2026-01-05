Πάτρα: Τι έδειξε η ιατροδικαστική έκθεση για τον θάνατο του 31χρονου μετά τον άγριο ξυλοδαρμό του - Real.gr

Από ισχαιμία στο μυοκάρδιο λόγω των δολοφονικών χτυπημάτων που δέχθηκε, προκλήθηκε ο θάνατος του 30χρονου Κώστα Μπασιλάρη, σύμφωνα με την έκθεση του Ιατροδικαστή Πατρών.

Όπως απεδείχθη μεταφέρθηκε εγκεφαλικά νεκρός στο Νοσοκομείο, με μυδρίαση (η κατάσταση κατά την οποία η κόρη του οφθαλμού παραμένει διεσταλμένη (ανοιχτή) και δεν αντιδρά κανονικά στο φως) και με το λεγόμενο «σκορ Γλασκώβης 4» (σκορ 4 στην Κλίμακα Κώματος Γλασκώβης υποδηλώνει σοβαρή εγκεφαλική δυσλειτουργία ή βαθύ κώμα).

Eνώπιον του εισαγγελέα έχουν οδηγηθεί οι ιδιοκτήτης του νυχτερινού κέντρου στην Πάτρα, όπου σημειώθηκε η άγρια συμπλοκή που είχε ως αποτέλεσμα να ξυλοκοπηθεί άγρια ο 31χρονος Κώστας Μπασιλάρης και λίγο αργότερα να υποκύψει στα τραύματά του.

Οι δύο συλληφθέντες, ηλικίας 40 και 56 ετών, κατηγορούνται για ψευδή κατάθεση, υπόθαλψη και για παρεμπόδιση δικαιοσύνης κατά συναυτουργία.

Σύμφωνα το tempo24.news, συγγενείς του 31χρονου συγκεντρώθηκαν έξω από τα δικαστήρια και έκλεισαν την οδό Γούναρη. «Είναι φονιάδες», ξεσπούν κρατώντας τη φωτογραφία του θύματος.