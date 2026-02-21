Πάτρα: Τραγική κατάληξη για τον 44χρονο που είχε χαθεί στον Γλαύκο ποταμό ενώ ψάρευε - Εντοπίστηκε νεκρός - Real.gr

Τραγική κατάληξη είχε η επιχείρηση εντοπισμού του αγνοούμενου ψαρά, ο οποίος αναζητούνταν από χθες το απόγευμα στην περιοχή των εκβολών του ποταμού Γλαύκου στη Ν. Αχαΐα.

Ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός νωρίτερα σήμερα, έπειτα από εκτεταμένες έρευνες στη θαλάσσια περιοχή. Τον εντοπισμό έκανε ελικόπτερο που συμμετείχε στις έρευνες, σε αρκετά μεγάλη απόσταση από την ακτή. Στην επιχείρηση συμμετείχαν πλωτά μέσα και δυνάμεις των αρμόδιων αρχών, που από την πρώτη στιγμή κινητοποιήθηκαν για τον εντοπισμό του.