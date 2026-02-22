Πατρινό Καρναβάλι: Μέθη, τραυματισμοί και κρίσεις πανικού - 223 παρεμβάσεις από τους εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού – ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Δίπλα στους καρναβαλιστές βρισκόταν κατά τη διάρκεια της νυχτερινής παρέλασης του Πατρινού Καρναβαλιού ο Ερυθρός Σταυρός.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός στην Πάτρα,με περισσότερους από 180 εθελοντές Σαμαρείτες-Διασώστες& Ναυαγοσώστες, εθελοντές Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας, αλλά και εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό του Ε.Ε.Σ.,στον Σταθμό Πρώτων Βοηθειών στην πλατεία Γεωργίου(Έσπερος),με Κινητή Μονάδα Υγείας και 5 ειδικά διαμορφωμένες σκηνές, αντιμετώπισε επιτυχώς εκατοντάδες έκτακτα περιστατικά που προέκυψαν στους χιλιάδες καρναβαλιστές, οι οποίοι βρέθηκαν στην πόλη ενόψει του καρναβαλιού.

Πιο συγκεκριμένα, οι εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού αντιμετώπισαν επιτυχώς, σύμφωνα με το tempo24, 223 περιστατικά.

Συγκεκριμένα, την Παρασκευή και το Σάββατο αντιμετωπίστηκαν είτε επί του πεδίου, είτε στον Σταθμό Πρώτων Βοηθειών του Ε.Ε.Σ, περισσότερα από 223 έκτακτα περιστατικά. Μέθη, αλλά και λοιπά αιτία όπως τραυματισμοί, κακώσεις, λιποθυμίες, εκδορές, καταστάσεις πανικού ή παθολογικά ήταν τα κύρια αιτία των περιστατικών αυτών.