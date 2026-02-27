Πατροκτονία στη Λέρο: Πληροφορίες για κακοποίηση του 18χρονου από τον πατέρα του - Τι εξετάζουν οι Αρχές - Real.gr

Νέες πληροφορίες αποκαλύπτονται, μετά την αποκάλυψη της οικογενειακής τραγωδίας που εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (26/02), στο νησί της Λέρου και συγκεκριμένα στο συνεργείο αυτοκινήτων που διατηρούσε το 50χρονο θύμα.

Πιο συγκεκριμένα, ο 50χρονος, βρισκόταν με τον γιο του στο συνεργείο όταν και διαπληκτίστηκαν για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο. Ο 18χρονος σήκωσε ένα βαρύ αντικείμενο, το εκτόξευσε προς το μέρος του πατέρα του και αυτό τον χτύπησε στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι εργαζόμενοι στο συνεργείο έχουν καταθέσει στους αστυνομικούς ότι ο 18χρονος βγήκε φωνάζοντας «Βοήθεια, βοήθεια, φωνάξτε ασθενοφόρο, έχει χτυπήσει ο πατέρας μου». Οι εργαζόμενοι έτρεξαν στον χώρο για να δώσουν τις πρώτες βοήθειες στον 50χρονο, ο οποίος ήταν ακόμη -όπως αναφέρουν- εν ζωή, ωστόσο όταν έφτασε το ασθενοφόρο και μέχρι να μεταφερθεί στο νοσοκομείο έχασε τις αισθήσεις του και λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή πληροφορίες, οι οποίες κάνουν λόγο για παρελθόν κακοποίησης στην οικογένεια. Σύμφωνα με το Χαμόγελο του Παιδιού, το οποίο αναμένεται να εκδώσει και σχετική ανακοίνωση προς τους δημοσιογράφους, τον Αύγουστο του 2021, είχε λάβει μία πληροφορία ότι πατέρας στην Λέρο κακοποιούσε συστηματικά το παιδί του, το οποίο τότε ήταν 12 ετών.

Σύμφωνα με το Χαμόγελο του Παιδιού, στις καταγγελίες εκείνες, γινόταν λόγος για πολύ άγριο ξυλοδαρμό του εν λόγω παιδιού. Συγκεκριμένα για χτύπημα του πατέρα με σφυρί στο κεφάλι του παιδιού, με αποτέλεσμα αυτό να τραυματιστεί. Επίσης, πληροφορίες αναφέρουν ότι και η μητέρα είχε ενημερώσει τις αστυνομικές αρχές πως ο πατέρας ήταν κακοποιητικός.

Ο 18χρονος έχει ομολογήσει στην αστυνομία ότι εκείνος εκτόξευσε το αντικείμενο προς το μέρος του πατέρα του πατέρα του, χωρίς ωστόσο, όπως λέει, να είχε δόλο να τον σκοτώσει.