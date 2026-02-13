Παύλος Ντε Γκρες για τα γεγονότα του 1967: Το λάθος του πατέρα μου ήταν η ρήξη με τον Γεώργιο Παπανδρέου - Real.gr

Το λάθος που είχε κάνει ο πατέρας μου ήταν τα γράμματα που είχε γράψει στον Γεώργιο Παπανδρέου, είπε ο Παύλος Ντε Γκρες στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου «Ενώπιος Ενωπίω», αναφερόμενος στα γεγονότα του 1967.

Στην ερώτηση για το αν μία διαφορετική αντίδραση του πατέρα του απέναντι στο καθεστώς της 21ης Απριλίου θα μπορούσε να είχε κρατήσει τη βασιλευόμενη δημοκρατία στην Ελλάδα, απάντησε: «Είναι μια ερώτηση η οποία φέρνει μία απάντηση σε εμένα, και αυτό είναι το “εάν”», είπε αρχικά.

Και συνέχισε: «Ήταν νέος βασιλιάς. Εάν δεν ήταν τόσο νέος, εάν δεν είχαν φέρει τανκς για να τον περικυκλώσουν στο Τατόι, εάν δεν είχε χάσει δίπλα του ανθρώπους που είχαν μπει στη φυλακή κι άλλους που είχαν πάει εναντίον του, εάν δούλευαν τα ραδιόφωνα και όλες οι άλλες επικοινωνίες που θα μπορούσε να έχει, ίσως να είχε δράσει με άλλο τρόπο. Ήταν μόνος του. Δεν είχε τίποτ’ άλλο κοντά του.

Είχε μία σύζυγο, είχε μία κόρη και περίμενε εμένα, που θα ερχόμουν σε έναν μήνα, και ξαφνικά έβλεπε την πατρίδα του, τη χώρα που είχε αναλάβει πριν από λίγα χρόνια, να καταρρέει μέσα από αυτό το πρόβλημα. Του είχε μιλήσει ο πατέρας του, ο βασιλιάς Παύλος, όταν ήταν 18 χρονών και του είχε πει: “Πρέπει να ξέρεις ότι ο βασιλεύς πρέπει να πονέσει πρώτος και όχι ο λαός. Να προστατέψεις τη χώρα σου, να μην υπάρξει αιματοχυσία, να μην υπάρχουν διχασμοί μεταξύ Ελλήνων.” Αυτό ήταν το μόνο που τον κράτησε στη θέση του και οι αποφάσεις που πήρε, τις πήρε με αυτή την όψη στον νου του. Και, βέβαια, όπως ξέρετε, προσπάθησε να κάνει το αντικίνημα αργότερα. Ήταν ο μόνος και ο πρώτος που έκανε κίνηση εναντίον της χούντας. Όλα αυτά όμως είναι στο “εάν”. Ποτέ δεν είχε πει ότι είχε χειριστεί λάθος την κατάσταση. Το μόνο πράγμα που είχε ότι ήταν λάθος ήταν όταν είχε γράψει τα γράμματα στον Γεώργιο Παπανδρέου. Όταν όμως ήρθε η χούντα στις 21 Απριλίου, εκεί έπραξε με τον καλύτερο τρόπο που θα μπορούσε ο ίδιος», κατέληξε.

Για το γεγονός ότι ο πατέρας του δεν επέστρεψε μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας, απάντησε:

«Εκεί πάλι είναι θέμα εμπιστοσύνης. Έχεις εμπιστοσύνη σε έναν κύριο, ο οποίος επικοινωνείτε καθημερινά και επειδή ήταν η θέση του τέτοια που δεν ήθελε να είχε σχέση με την χούντα, η απόφαση ήταν ότι ο Καραμανλής θα επιστρέψει, και όταν επιστρέψει θα αναλάβει την κυβέρνηση και θα ζητήσει από τον βασιλιά να γυρίσει. Αυτό δεν έγινε, όπως ξέρετε ποτέ… Ίσως να ήταν λάθος να εμπιστευτεί αυτή την προσωπικότητα. Εκεί, βλέπεις πως άλλαξε η νοοτροπία της χώρας μας και γενικώς της πολιτικής, διότι από εκείνη την στιγμή κι έπειτα δεν θέλουν να βλέπουν μπροστά τους την οικογένειά μου. Αλλά όπως είδατε ποτέ δεν γύρισε ο πατέρας μου να δημιουργήσει πρόβλημα στην κυβέρνηση, γιατί ήθελε να αφήσει την δημοκρατία να συνεχίσει να είναι δυνατή».

πηγή: enikos.gr