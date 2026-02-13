Παύλος Ντε Γκρες: Η απάντηση για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος - «Θέλω να είμαι χρήσιμος στη χώρα μου» - Real.gr

Για το ενδεχόμενο να δημιουργήσει κάποιο κόμμα, απάντησε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου «Ενώπιος Ενωπίω», το βράδυ της Πέμπτης, ο Παύλος Ντε Γκρες. «Θέλω να είμαι χρήσιμος στη χώρα μου», απάντησε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν υπάρχει πιθανότητα να επιδιώξει την επιστροφή του θρόνου και να βρεθεί βασιλιάς της Ελλάδας στο μέλλον, τόνισε: «Έχουν περάσει 50 χρόνια. Νομίζω πως η Δημοκρατία της Ελλάδας και το Σύνταγμα είναι πολύ σίγουρα. Τώρα, με ρωτάτε αυτή την ερώτηση… Ίσως γιατί υπήρξα γιος ενός βασιλιά. Πλέον έχουμε 2026. Η Δημοκρατία συνεχίζει και δυνατά. Το Σύνταγμα είναι δυνατό. Δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Εγώ έχω πάρει την ελληνική υπηκοότητα με το όνομά μου και ζω εδώ, κοντά σας», είπε αρχικά.

Και πρόσθεσε: «Εγώ είμαι ένας Έλληνας που μεγάλωσε στο εξωτερικό και έχει επιστρέψει. Αφήστε με να ζήσω τη ζωή μου. Θέλω να προσφέρω στη χώρα μου. Θέλω να είμαι χρήσιμος στη χώρα μου. Δεν ζητώ κάτι διαφορετικό».

Για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος, απάντησε: «Πολλά περνούν από το μυαλό μου. Εμένα με ενδιαφέρει η πολιτική πάρα πολύ. Είμαι γεννημένος σε μια οικογένεια που η πολιτική ήταν γύρω μας. Η ζωή μου αλλάζει συνεχώς λόγω της πολιτικής. Σπούδασα διεθνείς σχέσεις στην Αμερική, οπότε είναι ένα θέμα που είναι στο αίμα μου, αν θέλετε, αλλά… δεν είμαι πολιτικός. Η πολιτική είναι σαν μία τέχνη, η οποία λύνει τα προβλήματα μιας κοινωνίας. Εγώ προσπαθώ να βρω δικούς μου τρόπους για να βοηθήσω την κοινωνία. Έχω παιδιά, σαν τα δικά σας, σε αρκετά μεγάλη ηλικία, που είναι το μέλλον της χώρας μας. Επομένως, η άμεση ανάμειξη στην πολιτική δεν είναι κάτι που με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει να είμαι χρήσιμος και να μπορέσω να κάνω κάτι καλό για τη χώρα μου. Η σχέση μου με άλλες χώρες είναι πολύ δυνατή. Και με άλλους ανθρώπους, με εταιρείες κ.λπ., οι οποίοι μπορεί να είναι χρήσιμοι στη χώρα. Επομένως, αν υπάρχει τρόπος να τους φέρω για να βοηθήσουν σε ό,τι θέλουμε, βεβαίως θα το κάνω».

πηγή: enikos.gr