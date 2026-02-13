Παύλος Ντε Γκρες: «Με στεναχώρησε που δεν υπηρέτησα στον Ελληνικό Στρατό - Θα χαρώ να πάνε τα παιδιά μου» - Real.gr

Αναλυτικά όσα δήλωσε
«Με στεναχώρησε που δεν κατάφερα να κάνω κάτι τέτοιο. Ήθελα να έχω την αίσθηση το τι θέλει για να είσαι μέσα στον στρατό. Όταν ήμουν μικρός έπαιζα με τα αδέρφια παιχνίδια του 1821. Ξέρω ‘γω ήμουν ο Κολοκοτρώνης ή ένιωθα ότι ήμουν Σπαρτιάτης. Μου άρεσε να τρέχω με το όπλο στο χέρι. Οπότε ήθελα να το δοκιμάσω κι εγώ αυτό. Δεν μπόρεσα να το κάνω στην Ελλάδα. Ξέρω ότι κάποια στιγμή μπορεί τα παιδιά μου να το κάνουν και θα χαρώ που θα το καταφέρουν».
