Παύλος Ντε Γκρες: Θέλουμε μετανάστες σαν τον Γιάννη στην Ελλάδα - Real.gr

Στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου «Ενώπιος Ενωπίω» φιλοξενήθηκε το βράδυ της Πέμπτης ο Παύλος Ντε Γκρες, ο οποίος αναφέρθηκε στη διάχυτη κρίση εμπιστοσύνης προς τους θεσμούς, τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα.

Ο ίδιος μίλησε για την ανάγκη λειτουργίας του κράτους με διαφάνεια και αξιοκρατία, ώστε οι πολίτες να αισθάνονται ασφαλείς και να συνεργάζονται με κάθε κυβέρνηση.

Αναλυτικά όσα δήλωσε

«Όταν το κράτος τους προστατεύει, τότε θα νιώθουν ότι έχουν τη δυνατότητα να δουλέψουν με όποια κυβέρνηση και αν είναι. Όταν δεν λειτουργούν σωστά οι θεσμοί, χάνεται η εμπιστοσύνη μεταξύ του κράτους και του κόσμου. Οι θεσμοί είναι αξιοκρατία, διαφάνεια, ασφάλεια και δικαιοσύνη. Και όταν αυτά δεν λειτουργούν μαζί, τότε δεν υπάρχει εμπιστοσύνη.

Έχουμε δει παρατάξεις που έρχονται τώρα από άκρα αριστερά και άκρα δεξιά. Αυτά γιατί γίνονται; Γιατί όταν κάποιος δεν νιώθει σίγουρος, αυτοί έρχονται και “τρώνε” λίγο από αυτούς, για να τους φέρουν στη μεριά τους. Το πρόβλημα με τους μετανάστες έχει δημιουργήσει προβλήματα σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, σε όλες τις χώρες που είχαν δεχθεί πάρα πολλούς. Και έχει αλλάξει η νοοτροπία μέσα στις χώρες τους, γιατί έχουν έρθει τόσο πολλοί.

Η Ελλάδα είναι πιο καλά. Να σας δώσω και ένα παράδειγμα: Εμείς εδώ έχουμε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, που έχει πάει τώρα και στην Αμερική και είναι σαν τη σημαία μας στο εξωτερικό. Εγώ, άμα ήμουν αρχηγός κράτους, στη μητέρα του θα της είχα δώσει ένα βραβείο, γιατί μεγάλωσε παιδιά να είναι Έλληνες και να αγαπούν την πατρίδα τους. Είναι όμως μετανάστες. Αυτός ο μετανάστης είναι αυτός που θέλουμε.

Εγώ έζησα σαν μετανάστης, αν θέλετε, σε πολλές χώρες. Αγγλία, βασικά, και Αμερική. Δεν προσπαθώ να δείξω ότι δεν μ’ αρέσει η χώρα τους ή ότι θέλω να κάνω κάτι διαφορετικό.