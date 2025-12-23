Quantcast
Παύλος Σταματόπουλος: Η σοβαρή περιπέτεια υγείας – «Οι γιατροί μου είπαν ότι ήταν θέμα ωρών» - Real.gr
real player

Παύλος Σταματόπουλος: Η σοβαρή περιπέτεια υγείας – «Οι γιατροί μου είπαν ότι ήταν θέμα ωρών»

11:35, 23/12/2025
Παύλος Σταματόπουλος: Η σοβαρή περιπέτεια υγείας – «Οι γιατροί μου είπαν ότι ήταν θέμα ωρών»

Ο Παύλος Σταματόπουλος προχώρησε σε μία συγκλονιστική εξομολόγηση για την σοβαρή περιπέτεια υγείας που πέρασε, εξηγώντας πως σώθηκε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή. Μιλώντας στην διαδικτυακή εκπομπή της Νάνσυς Παραδεισανού, ο δημοσιογράφος περιέγραψε τις δύσκολες ώρες που έζησε όταν επιστρέφοντας από ένα ταξίδι στο εξωτερικό, το πόδι του πρήστηκε σε βαθμό να μην μπορεί να φορέσει […]

Διαβάστε το αρχικό δημοσίευμα Παύλος Σταματόπουλος: Η σοβαρή περιπέτεια υγείας – «Οι γιατροί μου είπαν ότι ήταν θέμα ωρών» στο InStyle.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved