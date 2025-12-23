Παύλος Σταματόπουλος: Η σοβαρή περιπέτεια υγείας – «Οι γιατροί μου είπαν ότι ήταν θέμα ωρών» - Real.gr

Ο Παύλος Σταματόπουλος προχώρησε σε μία συγκλονιστική εξομολόγηση για την σοβαρή περιπέτεια υγείας που πέρασε, εξηγώντας πως σώθηκε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή. Μιλώντας στην διαδικτυακή εκπομπή της Νάνσυς Παραδεισανού, ο δημοσιογράφος περιέγραψε τις δύσκολες ώρες που έζησε όταν επιστρέφοντας από ένα ταξίδι στο εξωτερικό, το πόδι του πρήστηκε σε βαθμό να μην μπορεί να φορέσει […]

