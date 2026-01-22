Πειραιάς: Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Ιάσονος λόγω καθίζησης οδοστρώματος - Real.gr

Quantcast
20:24, 22/01/2026
Λόγω καθίζησης οδοστρώματος στην οδό Ιάσονος, διακόπτεται η κυκλοφορία των οχημάτων από τη συμβολή της με την οδό Χατζηκυριάκου έως τη συμβολή της με την Ακτή Μιαούλη, στην περιοχή του Πειραιά.

