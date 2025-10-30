Πειραιάς: Λεωφορείο παρέσυρε ηλικιωμένη την ώρα της επιβίβασης - Real.gr

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 16:15 το απόγευμα της Πέμπτης (30/10) στη λεωφόρο Γρηγορίου Λαμπράκη, στον Πειραιά, όταν ηλικιωμένη γυναίκα παρασύρθηκε από λεωφορείο την ώρα που επιχειρούσε να επιβιβαστεί, κάτω από αδιευκρίνιστες, μέχρι στιγμής, συνθήκες.

Η 72χρονη γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Αττικόν Νοσοκομείο, φέροντας σοβαρά τραύματα.

Πηγές της ΟΣΥ διαβεβαιώνουν ότι θα τηρηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες και ότι βρίσκονται σε άμεση συνεργασία με τις Αστυνομικές Αρχές.

Ταυτόχρονα στελέχη των αστικών συγκοινωνιών βρίσκονται στο Νοσοκομείο Αττικόν και η Διοίκηση της Εταιρίας βρίσκεται σε επικοινωνία με τη Διοίκηση του Νοσοκομείου. Απόλυτη προτεραιότητα της ΟΣΥ αυτή την ώρα είναι η κατάσταση της υγείας της τραυματισμένης γυναίκας.

Παράλληλα, οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία.