Θάνατος 13χρονης σε ειδικό σχολείο στον Πειραιά: «Μου 'φαγαν την Ειρήνη...» - Μήνυση κατά παντός υπευθύνου από τον πατέρα - Real.gr

Συγκλονίζει η τραγωδία που εκτυλίχθηκε το πρωί της Παρασκευής σε ειδικό σχολείο στον Πειραιά, όπου μία 13χρονη μαθήτρια πνίγηκε την ώρα που έτρωγε δεκατιανό στο σχολείο της.

Ο πατέρας της 13χρονης κατέθεσε μήνυση, ζητώντας να διερευνηθούν οι συνθήκες θανάτου του παιδιού του. Η μήνυση υποβλήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Καμινίων, το οποίο έχει αναλάβει την προανάκριση της υπόθεσης.

Το 13χρονο κορίτσι, που αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα, έτρωγε μαζί με άλλα δύο παιδάκια, παρουσία του δασκάλου και ενός μέλους του ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Ξαφνικά, άρχισε να πνίγεται. Μετά τις πρώτες βοήθειες που έδωσε άμεσα η νοσηλεύτρια του σχολείου, καρδιολόγος από διπλανό διαγνωστικό κέντρο έφτασε στο σχολείο και συνόδευσε το παιδί στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, κάνοντας ακατάπαυστα προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης μέχρι και το Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας.

Στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ο θάνατος της 13χρονης, με τους γονείς μαθητών να καταγγέλλουν σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

«Μου ‘φαγαν την Ειρήνη»

Την ίδια ώρα, η γιαγιά της άτυχης μαθήτριας σε κατάσταση σοκ περιέγραψε τις τραγικές στιγμές. Μιλώντας στους δημοσιογράφους ανέφερε χαρακτηριστικά: «Με πήρε ο γαμπρός μου και μου είπε, μου ούρλιαζε το πρωί: “μου ‘φαγαν την Ειρήνη, μου ‘φαγαν την Ειρήνη”. ” Τι λες”, βρε του λέω. “Μου πνίγηκε, πνίγηκε η Ειρήνη στο σχολείο”», περιέγραψε.

Τις τιτάνιες προσπάθειες των νοσηλευτών και των γιατρών να επαναφέρουν το κορίτσι περιέγραψε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος στο OPEN.

«Στο νοσοκομείο Νίκαιας μεταφέρθηκε το κορίτσι και ήταν χωρίς σφυγμό. Έγινε τιτάνια προσπάθεια να το επαναφέρουν και ΚΑΡΠΑ πάνω από μισή ώρα» εξήγησε αρχικά και πρόσθεσε για το περιστατικό: «Εμείς στη Νίκαια δεν βρήκαμε τροφή στην τραχεία. Δεν ξέρω αν υπήρχε τροφή στο σχολείο και κατάφερε ο γιατρός εκεί ή η νοσηλεύτρια να αποφράξουν την τραχεία. Θα γίνει νεκροψία-νεκροτομή και εκεί θα φανούν τα αίτια του θανάτου».

«Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια. Όταν ‘χάνεται’ ένα παιδί, τα λόγια γίνονται φτωχά και χωρίς αξία. Αξία έχει όμως, να γνωρίζουν όλοι ότι από όλους έγιναν όσα έπρεπε», υπογράμμισε η υπ. Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη.

Μετά το τραγικό συμβάν ο διευθυντής του σχολείου προσήλθε στο αστυνομικό τμήμα για να δώσει στοιχεία για το περιστατικό.