Πειραιάς: Πνίγηκε με το δεκατιανό της η 13χρονη στο Ειδικό Σχολείο - Προσήχθησαν ο διευθυντής και ένας δάσκαλος - Real.gr

Τραγική κατάληξη είχε μια 13χρονη μαθήτρια, σε ειδικό σχολείο του Πειραιά,όταν κατά τη διάρκεια του φαγητού αισθάνθηκε αδιαθεσία.

Σύμφωνα με πληροφορίες το παιδί υπέστη απόφραξη των αναπνευστικών αεραγωγών και παρά τις πρώτες βοήθειες που του παρασχέθηκαν, δεν τα κατάφερε.

Σύμφωνα με την έως τώρα ενημέρωση προς το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, το 13χρονο κοριτσάκι, τρώγοντας το δεκατιανό του εμφάνισε σημάδια πνιγμού.

Παρόντες στο περιστατικό ήταν το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό καθώς, το κοριτσάκι αντιμετώπιζε σοβαρά κινητικά προβλήματα, ο δάσκαλος αλλά και ο σχολικός νοσηλευτής.

Παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες εντός του σχολείου ενώ το ΕΚΑΒ εκλήθη άμεσα.

Όπως έγινε γνωστό το ΕΚΑΒ, την μετέφερε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας με ανακοπή, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Για το τραγικό συμβάν προσήχθη ο διευθυντής και ένας δάσκαλος του ειδικού σχολείου. Η αστυνομία διενεργεί έρευνα για τα ακριβή αίτια του θανάτου της 13χρονης μαθήτριας.

