Πειραιάς: Θύμα άγριου ξυλοδαρμού οδηγός ταξί - «Σκέφτηκα τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου» - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Σε έξαλλη κατάσταση, ένας άνδρας επιτέθηκε και ξυλοκόπησε οδηγό ταξί στον Πειραιά, επειδή εκείνος αρνήθηκε να τον μεταφέρει.

Ο δράστης, αφού προκάλεσε σοβαρά τραύματα στον επαγγελματία οδηγό, επιτέθηκε και στους αστυνομικούς που έφτασαν στο σημείο για να τον συλλάβουν.

Ο οδηγός ταξί, εμφανώς σοκαρισμένος, περιέγραψε στο Star την άγρια επίθεση που δέχθηκε. «Σήκωνε τη σημαία και, όταν τεντώθηκα για να την ξανακατεβάσω, του λέω “σας είπα, δεν είμαι ελεύθερος”. Γυρίζει και με χτύπησε. (Σκέφτηκα) τα παιδιά μου και τη γυναίκα μου», είπε χαρακτηριστικά.

Το πρόσωπό του γέμισε αίματα από τα χτυπήματα του έξαλλου άνδρα, ο οποίος δεν δίστασε να τον χτυπήσει μέσα στο ταξί του, την ώρα που ήταν παρκαρισμένος στη διασταύρωση των οδών Βούλγαρη και Διστόμου, στον Πειραιά. Ο οδηγός είχε σταματήσει για να επιβεβαιώσει με το κέντρο μια νέα κούρσα, όταν ο δράστης άνοιξε απότομα την πόρτα, μπήκε μέσα και απαίτησε να τον μεταφέρει.

«Απαιτούσε να τον πάω κάπου. Του είπα ευγενικά ότι δεν εργαζόμουν εκείνη τη στιγμή, γιατί είχα ήδη διαδρομή, και δεν καταλάβαινε τίποτα», περιγράφει ο οδηγός.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ξεκίνησε η άγρια επίθεση. Μέσα στο ταξί έπεφταν απανωτά χτυπήματα. Ο οδηγός, εγκλωβισμένος στο κάθισμά του, δεν μπορούσε να αντιδράσει. «Έκανε με τον αγκώνα του μια κίνηση έτσι… Μαζεύτηκα, και όταν γύρισα να τον κοιτάξω, ερχόταν με το δεξί του χέρι, γροθιά. Με χτύπησε μία γροθιά και την επόμενη κατάφερα να την αποφύγω, γιατί δεν μπορούσε να γυρίσει καλά», ανέφερε.

Παρά το σοκ και τα τραύματα, το θύμα κατάφερε να τηλεφωνήσει στην Αστυνομία, ενημερώνοντας για το περιστατικό. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι όμως βρέθηκαν αντιμέτωποι με την οργή του δράστη.

«Τους επιτέθηκε, τους έβριζε, τους έφτυνε, και όταν του είπαν να γυρίσει για να του περάσουν χειροπέδες, άρχισε να κινείται απειλητικά εναντίον τους», τόνισε ο οδηγός.

Τελικά, οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν με δυσκολία. «Τον βούτηξαν, έπεσε, τον γύρισαν ανάποδα και του πέρασαν τις χειροπέδες. Και παρ’ όλα αυτά συνέχισε να τους μιλάει χυδαιότατα», πρόσθεσε ο παθών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ενώ ο οδηγός ταξί αναρρώνει από τα τραύματά του, ελπίζοντας να μην ξαναζήσει τέτοια εμπειρία μέσα στη δουλειά του.