Πειραιάς: Τραγωδία σε σχολείο - 13χρονη μαθήτρια πνίγηκε με τροφή - Real.gr

Τραγωδία σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα σε ειδικό σχολείο στον Πειραιά, καθώς μία 13χρονη μαθήτρια πνίγηκε με την τροφή της.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ το παιδί υπέστη απόφραξη των αναπνευστικών αεραγωγών και παρά τις πρώτες βοήθειες που του παρασχέθηκαν δεν τα κατάφερε.

Όπως έγινε γνωστό άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο την μετέφερε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας με ανακοπή, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Για το τραγικό συμβάν προσήχθη ο διευθυντής και ένας δάσκαλος του 2ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Πειραιά.

Η αστυνομία διενεργεί έρευνα για τα ακριβή αίτια του θανάτου της 13χρονης μαθήτριας.