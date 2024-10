Πειραιάς: Φωτιά κοντά στον Πύργο - Ήχησε το 112 - Αλλαγές στα δρομολόγια του ΗΣΑΠ

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας ενώ πετά το ελικόπτερο της αστυνομίας.

Στο σημείο έχουν σπέυσει δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Πτήσεις εκτελεί και ελικόπτερο της Πυροσβεστικής καθώς φαίνεται ότι πρόκειται για σοβαρό περιστατικό με εύφλεκτα υλικά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η αποθήκη είναι εγκαταλελειμμένη ενώ στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Επισημαίνεται πως το 112 έστειλε μήνυμα στους κατοίκους καλώντας τους να κλείσουν τα παράθυρα και τις πόρτες.

?? Activation of 1??1??2??

?? Ongoing fire in an abandoned building on #Kekropos Street in #Piraeus, near the #ISAP station

?? Smoke in the surrounding area

!? Close doors & windows

!? Follow the instructions of the Authorities@pyrosvestiki@hellenicpolicehttps://t.co/s2UsyaOmHf