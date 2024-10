Πειραιάς: Υπό έλεγχο η φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο

Μάλιστα, λόγω της φωτιάς εστάλη νωρίτερα μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους καλώντας τους να κλείσουν τα παράθυρα και τις πόρτες. Επιπλέον, η κυκλοφορία στη Γραμμή 1 του Μετρό «Πειραιάς - Κηφισιά» διεξαγόταν προσωρινά στο τμήμα Φάληρο- Κηφισιά. Πλέον τα δρομολόγια σε ολόκληρη τη Γραμμή Γραμμή 1 του Μετρό διεξάγονται κανονικά.

?? Activation of 1??1??2??

?? Ongoing fire in an abandoned building on #Kekropos Street in #Piraeus, near the #ISAP station

?? Smoke in the surrounding area

!? Close doors & windows

!? Follow the instructions of the Authorities@pyrosvestiki@hellenicpolicehttps://t.co/s2UsyaOmHf