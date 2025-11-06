Πειρατεία στο ελληνόκτητο τάνκερ Hellas Aphrodite – Η ανακοίνωση της εταιρείας - Real.gr

Η επίθεση σημειώθηκε περίπου 500 ναυτικά μίλια από το Μογκαντίσου και το πλοίο είχε τελικό προορισμό το Ντέρμπαν της Νότιας Αφρικής.

Το εμπορικό πλοίο «HELLAS APHRODITE», τάνκερ ελληνικών συμφερόντων, υπό σημαία Μάλτας, με 24 μέλη πληρώματος, έγινε στόχος πειρατών ανοιχτά της Σομαλίας το πρωί της Πέμπτης (6/11).

Η επίθεση σημειώθηκε περίπου 500 ναυτικά μίλια από το Μογκαντίσου και το πλοίο είχε τελικό προορισμό το Ντέρμπαν της Νότιας Αφρικής.

Το UKMTO (Κέντρο Ναυτιλιακών Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου) ανακοίνωσε ότι ο πλοίαρχος ανέφερε πως «ένα μικρό σκάφος πλησίασε την πρύμνη του πλοίου και άνοιξε πυρ με μικρά όπλα και RPG, ενώ μη εξουσιοδοτημένα άτομα επιβιβάστηκαν στο πλοίο στη θέση 0205N 05710E».

Το περιστατικό συνέβη περίπου 560 ναυτικά μίλια από το Εϊλ της Σομαλίας.

Η ανακοίνωση της εταιρείας

«Η Latsco Marine Management Inc. επιβεβαιώνει ένα περιστατικό ασφαλείας στο πλοίο HELLAS APHRODITE (IMO: 9722766) που διαχειρίζεται.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 11:48 τοπική ώρα (UTC+4) στις 6 Νοεμβρίου 2025, ενώ το πλοίο, που μετέφερε φορτίο βενζίνης, έπλεε από τη Σίκα της Ινδίας προς το Ντέρμπαν της Νότιας Αφρικής (περίπου 550 ναυτικά μίλια ανοικτά των ακτών της Σομαλίας).

Και τα 24 μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και έχουν εντοπιστεί, ενώ παραμένουμε σε στενή επαφή μαζί τους.

Η Latsco Marine Management Inc. έχει ενεργοποιήσει την ομάδα έκτακτης ανάγκης της και συντονίζεται με τις αρμόδιες αρχές για να διασφαλίσει τη συνεχή ασφάλεια και ευημερία του πληρώματος.

Για λόγους ασφαλείας, δεν θα παρέχουμε περαιτέρω πληροφορίες προς το παρόν.

Το HELLAS APHRODITE (IMO: 9722766) είναι ένα δεξαμενόπλοιο μεταφοράς προϊόντων 49.992 dwt, που ναυπηγήθηκε το 2016 και είναι νηολογημένο στη Μάλτα».