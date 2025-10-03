Πέλλα: Προσποιούνταν τους λογιστές και άρπαξαν από δύο ηλικιωμένες κοσμήματα αξίας 7.500 ευρώ - Real.gr

Τηλεφωνικές απάτες σε βάρος δύο ηλικιωμένων γυναικών, που έγιναν στα τέλη Αυγούστου και αρχές Σεπτεμβρίου, σε περιοχές της Πέλλας, εξιχνιάστηκαν από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πέλλας.

Ειδικότερα, οι επιτήδειοι τηλεφώνησαν στις ηλικιωμένες προσποιούμενοι τον λογιστή και ισχυρίστηκαν ότι τα κοσμήματα που έχουν στο σπίτι πρέπει να καταγραφούν και θα πάει συνεργάτης τους να τα παραλάβει, δήθεν για να τα φωτογραφήσει. Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να αποσπάσουν από τις γυναίκες κοσμήματα συνολικής αξίας 7.500 ευρώ.

Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο ημεδαπών ανδρών, εκ των οποίων ο ένας είχε συλληφθεί λίγες ημέρες πριν για προσπάθεια εξαπάτησης άλλου ηλικιωμένου.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους υποβλήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Γιαννιτσών.