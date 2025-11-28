Πέλλα: Συγκέντρωση και μηχανοκίνητη πορεία αγροτών στα Γιαννιτσά - Real.gr

Οι αγρότες της Πέλλας βρίσκονται σε κινητοποιήσεις και ήδη νωρίτερα πραγματοποίησαν μηχανοκίνητη πορεία με τα οχήματά τους, παρά το γεγονός ότι σήμερα καταβλήθηκε προκαταβολή στον αγροτικό πληθυσμό που ανέρχεται συνολικά σε 363 εκ. ευρώ.

Ψίχουλα χαρακτηρίζουν τα χρήματα που πιστώθηκαν σήμερα στους λογαριασμούς τους οι αγρότες της Πέλλας και τονίζουν πως θα συνεχίσουν δυναμικά τις κινητοποιήσεις τους το επόμενο διάστημα.

Από νωρίς το πρωί συγκεντρώθηκαν δεκάδες τρακτέρ έξω από τα Γιαννιτσά και υπό καταρρακτώδη βροχή πραγματοποιήσαν μηχανοκίνητη πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Παρατάχθηκαν στην κεντρική πλατεία και επέδωσαν υπομνήματα με τα αιτήματά τους τόσο στον δήμαρχο Πέλλας όσο και σε βουλευτές του νομού. Ζητούν πλήρη διαλεύκανση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλαγή μοντέλου του ΕΛΓΑ και καταβολή όλων των αποζημιώσεων από τις κακοκαιρίες, ενώ θέτουν και το θέμα της ερημοποίησης της υπαίθρου καθώς οι νέοι αποχωρούν χωρίς μέτρα στήριξης.

Την προσεχή Τρίτη αναμένεται να πραγματοποιηθεί γενική συνέλευση των αγροτών της Πέλλας για να αποφασίσουν πού θα στήσουν μπλόκα.