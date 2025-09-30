Quantcast
Πέλλα: Τρεις συλλήψεις για τηλεφωνικές απάτες – Επιχείρησαν να αποσπάσουν πάνω από 110.000 ευρώ - Real.gr
Πέλλα: Τρεις συλλήψεις για τηλεφωνικές απάτες – Επιχείρησαν να αποσπάσουν πάνω από 110.000 ευρώ

12:15, 30/09/2025
Πέλλα: Τρεις συλλήψεις για τηλεφωνικές απάτες – Επιχείρησαν να αποσπάσουν πάνω από 110.000 ευρώ

Τρεις Βούλγαροι συνελήφθησαν σε περιοχή της Πέλλας για εμπλοκή σε τηλεφωνικές απάτες, από τις οποίες επιχείρησαν να αποσπάσουν διάφορα χρηματικά ποσά, που στο σύνολό τους υπερβαίνουν τις 110.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, συνεργοί τους καλούσαν σε υποψήφια θύματα, ζητώντας χρήματα για υποτιθέμενους τραυματισμούς συγγενικών τους προσώπων – συνήθως από τροχαία – και δήθεν χρήζουν χειρουργικές επεμβάσεις. Με τον τρόπο αυτό αποπειράθηκαν να εξαπατήσουν έξι άτομα, μέσα σε ένα 24ωρο, μεταξύ των οποίων ένας 85χρονος, από τον οποίο ζήτησαν 50.000 ευρώ.

Την ώρα που οι συλληφθέντες (31, 36 και 38 ετών) πήγαν να παραλάβουν τα χρήματα από τον ηλικιωμένο επενέβησαν αστυνομικοί του Α.Τ. Αλμωπίας και τους πέρασαν χειροπέδες.

Οι έρευνες των αστυνομικών συνεχίζονται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων των συνεργών τους όσο και για να εξακριβωθεί τυχόν συμμετοχή τους σε παρόμοιες πράξεις.

