Πέντε ανήλικοι χτύπησαν συνομήλικό τους έξω από σχολείο στη Λάρισα – Στο νοσοκομείο το θύμα - Real.gr

Eπεισόδιο βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα έξω από σχολείο στη Λάρισα.

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 5 ανήλικων, για το αδίκημα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης.

Ειδικότερα, όπως καταγγέλθηκε, μεσημβρινές ώρες της 16-10-2025 έξω από σχολείο στη Λάρισα, μετά τη λήξη του σχολικού ωραρίου, 5 ανήλικοι άσκησαν σωματική βία σε βάρος άλλου ανήλικου, χτυπώντας τον σε διάφορα σημεία του σώματός του, κατά την αποχώρησή του από το σχολείο.

Ο ανήλικος παθών μετέβη στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας.