Πένθος για τον Βαγγέλη Μαρινάκη - Απεβίωσε η μητέρα του - Real.gr

\u0391\u03c0\u03b5\u03b2\u03af\u03c9\u03c3\u03b5 \u03c3\u03ae\u03bc\u03b5\u03c1\u03b1 \u03c3\u03c4\u03b7\u03bd \u03bf\u03b9\u03ba\u03af\u03b1 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03b7 \u0395\u03b9\u03c1\u03ae\u03bd\u03b7 \u039c\u03b1\u03c1\u03b9\u03bd\u03ac\u03ba\u03b7, \u03c3\u03cd\u03b6\u03c5\u03b3\u03bf\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03b1\u03b5\u03af\u03bc\u03bd\u03b7\u03c3\u03c4\u03bf\u03c5 \u039c\u03b9\u03bb\u03c4\u03b9\u03ac\u03b4\u03b7 \u039c\u03b1\u03c1\u03b9\u03bd\u03ac\u03ba\u03b7 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03bc\u03b7\u03c4\u03ad\u03c1\u03b1 \u03c4\u03bf\u03c5 \u0392\u03b1\u03b3\u03b3\u03ad\u03bb\u03b7 \u039c\u03b1\u03c1\u03b9\u03bd\u03ac\u03ba\u03b7.\r\n\r\n\u0397 \u03b5\u03be\u03cc\u03b4\u03b9\u03bf\u03c2 \u03b1\u03ba\u03bf\u03bb\u03bf\u03c5\u03b8\u03af\u03b1 \u03b8\u03b1 \u03c4\u03b5\u03bb\u03b5\u03c3\u03c4\u03b5\u03af \u03b1\u03c0\u03cc \u03c4\u03bf\u03bd \u0399\u03b5\u03c1\u03cc \u039d\u03b1\u03cc \u0391\u03b3\u03af\u03bf\u03c5 \u039d\u03b9\u03ba\u03bf\u03bb\u03ac\u03bf\u03c5 \u03a0\u03b5\u03b9\u03c1\u03b1\u03b9\u03ce\u03c2, \u03c4\u03b7\u03bd \u03a4\u03b5\u03c4\u03ac\u03c1\u03c4\u03b7 17/12/2025 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03ce\u03c1\u03b1 12:00 \u03bc.\u03bc.