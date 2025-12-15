Πένθος για τον Βαγγέλη Μαρινάκη - Απεβίωσε η μητέρα του - Real.gr

Quantcast
19:42, 15/12/2025
Πένθος για τον Βαγγέλη Μαρινάκη – Απεβίωσε η μητέρα του

Απεβίωσε σήμερα στην οικία της η Ειρήνη Μαρινάκη, σύζυγος του αείμνηστου Μιλτιάδη Μαρινάκη και μητέρα του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πειραιώς, την Τετάρτη 17/12/2025 και ώρα 12:00 μ.μ.

