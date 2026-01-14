ΠΕΟ Λιβαδειάς - Θήβας: Σύγκρουση νταλίκας με αγροτικό όχημα - Νεκρός 41χρονος - Real.gr

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην ΠΕΟ Θηβών – Λιβαδειάς, χθες βράδυ με θύμα έναν 41χρονο.

Εμπλεκόμενοι στο τροχαίο ήταν ένα αγροτικό όχημα, που οδηγούσε ο 41χρονος, πατέρας δύο παιδιών, και μια νταλίκα, που οδηγούσε ένας 42χρονος.

Υπό άγνωστες συνθήκες, μέχρι στιγμής, το αγροτικό όχημα συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με την νταλίκα στο ύψος των Βαγιών με τον οδηγό του να τραυματίζεται σοβαρά.

Ο 41χρονος οδηγός αμέσως μεταφέρθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Θήβας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατο του, αναφέρει το permissos.

Ο οδηγός της μοιραίας νταλίκας συνελήφθη, υπεβλήθη σε αλκοτέστ ενώ τα αίτια του δυστυχήματος διερευνά η τροχαία.