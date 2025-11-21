Πέραμα: Αυτοκίνητο στη θάλασσα - Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης του οδηγού - Real.gr

Quantcast
Πέραμα: Αυτοκίνητο στη θάλασσα – Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης του οδηγού

17:32, 21/11/2025
Συναγερμός σήμανε στο Πέραμα, όταν  όχημα έπεσε στη θάλασσα στην περιοχή του Περάματος.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του Λιμενικού, οι οποίες πραγματοποιούν επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό του οδηγού.

Περισσότερα σε λίγο…

