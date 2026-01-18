Πέραμα: Πυρκαγιά τη νύχτα στα Καζάνια - Μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής - Real.gr

Συναγερμός σήμανε τις πρώτες βραδινές ώρες στο Πυροσβεστικό Σώμα μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς σε υπαίθριο χώρο στην περιοχή Καζάνια, στο Πέραμα, καθώς σε κοντινή απόσταση βρίσκονται δεξαμενές πετρελαιοειδών.

Η φωτιά που κατεσβέσθη, εκδηλώθηκε πάνω από τον Όρμο Κερατσινίου, στο ύψος της Λεωφόρου Δημοκρατίας και σχετικά με τα αίτια, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, οι ενδείξεις συγκλίνουν σε διαρροή καυσίμων.

Μήνυμα 112 κάλεσε τους πολίτες της περιοχής να μείνουν στα σπίτια τους λόγω του πυκνού καπνού επισημαίνοντας ότι σε μικρή απόσταση από την πυρκαγιά βρίσκονται δεξαμενές υγρών καυσίμων.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά έκαψε κυρίως χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα σε παρακείμενο υπαίθριο χώρο.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις με 25 πυροσβέστες και 9 οχήματα, ενώ συνέδραμαν μηχανήματα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τον περιορισμό της εστίας.

Για προληπτικούς λόγους, η Αστυνομία προχώρησε σε εκτροπές της κυκλοφορίας στη λεωφόρο Δημοκρατίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των οδηγών και κατοίκων και να διευκολυνθεί το έργο της κατάσβεσης.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ούτε θεωρείται ότι εγείρεται απειλή για κατοικημένες περιοχές, ενώ οι δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή.