Πέραμα: Τροχαίο δυστύχημα με 26χρονο νεκρό έπειτα από σύγκρουση μηχανών - Real.gr

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα στο Πέραμα όταν κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, δύο μηχανές με οδηγούς έναν 26χρονο και έναν 29χρονο, συγκρούστηκαν μεταξύ τους.

Από τη σύγκρουση οι οδηγοί σύρθηκαν με αποτέλεσμα να καταλήξουν στο έδαφος. Στο σημείο έσπευσε άμεσα το ΕΚΑΒ όπου παρέλαβε τους δύο αναβάτες.

Ο 26χρονος οδηγός της μιας μηχανής μεταφέρθηκε στο Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας χωρίς τις αισθήσεις του, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του. Ο 29χρονος οδηγός μεταφέρθηκε ελαφρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Ο 29χρονος οδηγός έχει συλληφθεί από την τροχαία Πειραιά όπου διενεργεί έρευνα για της συνθήκες του δυστυχήματος.

