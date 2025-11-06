Quantcast
Περιέλουσε με βενζίνη την εξώπορτα του σπιτιού 65χρονου και πέταξε αναμμένο βαμβάκι για να βάλει φωτιά - Real.gr
10:01, 06/11/2025
Ένα απίστευτο περιστατικό που σημειώθηκε τον προηγούμενο μήνα στην Πολίχνη, στη Θεσσαλονίκη, εξιχνίασε η αστυνομία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το voria.gr, μία 73χρονη από τη Γεωργία περιέλουσε αναίτια με βενζίνη την εξώπορτα του σπιτιού ενός 65χρονου, καθώς και αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας της κόρης του και πέταξε αναμμένο βαμβάκι, προκειμένου να βάλει φωτιά, όμως η πράξη έγινε αντιληπτή από τον άνδρα ο οποίος απομάκρυνε το βαμβάκι, χωρίς να προκληθούν φθορές.

Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία που θα διαβιβαστεί στον εισαγγελέα.

