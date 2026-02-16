Quantcast
Περιφέρεια Θεσσαλίας: Προσωρινή διακοπή λειτουργίας του εργοστασίου της «Βιολάντα» στους Ταξιάρχες λόγω σοβαρών ελλείψεων ασφάλειας - Real.gr
real player

Περιφέρεια Θεσσαλίας: Προσωρινή διακοπή λειτουργίας του εργοστασίου της «Βιολάντα» στους Ταξιάρχες λόγω σοβαρών ελλείψεων ασφάλειας

21:24, 16/02/2026
Περιφέρεια Θεσσαλίας: Προσωρινή διακοπή λειτουργίας του εργοστασίου της «Βιολάντα» στους Ταξιάρχες λόγω σοβαρών ελλείψεων ασφάλειας

Την προσωρινή διακοπή λειτουργίας της βιομηχανίας της εταιρίας VITAFREE ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΠΙΣΚΟΤΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. (ΒΙΟΛΑΝΤΑ), στους Ταξιάρχες, αποφάσισε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι της Δευτέρας, λόγω σοβαρών ελλείψεων που σχετίζονται με την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των εργαζομένων.

Σύμφωνα με την απόφαση, η αναστολή επιβάλλεται βάσει του άρθρου 29 παρ. 1 και 2 του Ν. 3982/2011, καθώς διαπιστώθηκε άμεσος κίνδυνος για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και του προσωπικού. Ο κίνδυνος προκύπτει από τη μη ύπαρξη σε ισχύ πιστοποιητικών ελέγχου δεξαμενών, καθώς και από την έλλειψη πιστοποιητικού πυροπροστασίας ή αποδεικτικού αρχειοθέτησης σχετικής μελέτης.

Ο εκμεταλλευτής της επιχείρησης καλείται να παρευρίσκεται στις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας για την παραλαβή της απόφασης και να υπογράψει το σχετικό πρακτικό παραλαβής.

Κατά της απόφασης επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, μέσω της αρμόδιας Υπηρεσίας, ενώπιον του Ελεγκτή Νομιμότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της, σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραμμα Καλλικράτης»).

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Φονική έκρηξη στη «Βιολάντα»: Οι καταθέσεις - «φωτιά» και τα νέα βίντεο - Απολογείται ο ιδιοκτήτης

Φονική έκρηξη στη «Βιολάντα»: Οι καταθέσεις - «φωτιά» και τα νέα βίντεο - Απολογείται ο ιδιοκτήτης

08:56 18/02
Αναστασία Χατζηδάκη: «Δεν έχω λάβει γνώση οποιουδήποτε πορίσματος ή κατηγορίας σε βάρος μου» - Αναστολή της κομματικής της ιδιότητας ως μέλος του ΠΑΣΟΚ

Αναστασία Χατζηδάκη: «Δεν έχω λάβει γνώση οποιουδήποτε πορίσματος ή κατηγορίας σε βάρος μου» - Αναστολή της κομματικής της ιδιότητας ως μέλος του ΠΑΣΟΚ

10:53 18/02
Σοκ στην Σκιάθο: Νεκρή 38χρονη μητέρα τριών παιδιών από εγκεφαλικό - Είχε γεννήσει πριν 20 ημέρες

Σοκ στην Σκιάθο: Νεκρή 38χρονη μητέρα τριών παιδιών από εγκεφαλικό - Είχε γεννήσει πριν 20 ημέρες

09:19 18/02
Γεωργιάδης: Είναι χυδαίο αυτό που κάνατε, εξομοιώνετε τον θύτη με το θύμα - Ένταση οn air σε εκπομπή της ΕΡΤ για την Κωνσταντοπούλου

Γεωργιάδης: Είναι χυδαίο αυτό που κάνατε, εξομοιώνετε τον θύτη με το θύμα - Ένταση οn air σε εκπομπή της ΕΡΤ για την Κωνσταντοπούλου

12:08 18/02
«Λευκό χαρτί» η prime time: Σε οριστικό φινάλε οδηγούνται σχεδόν όλες οι σειρές της τρέχουσας σεζόν

«Λευκό χαρτί» η prime time: Σε οριστικό φινάλε οδηγούνται σχεδόν όλες οι σειρές της τρέχουσας σεζόν

10:10 17/02
Τα σπάνια της ζωής: Mωρό γεννήθηκε στις 34 εβδομάδες με δύο χρώματα σε μάτια, μαλλιά, επιδερμίδα

Τα σπάνια της ζωής: Mωρό γεννήθηκε στις 34 εβδομάδες με δύο χρώματα σε μάτια, μαλλιά, επιδερμίδα

09:15 16/02
Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το νέο βήμα του «Greek Freak»

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το νέο βήμα του «Greek Freak»

07:01 18/02
Τα 3 ζώδια που πνίγονται σε μία κουταλιά νερό

Τα 3 ζώδια που πνίγονται σε μία κουταλιά νερό

12:30 17/02
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved