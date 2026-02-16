Περιφέρεια Θεσσαλίας: Προσωρινή διακοπή λειτουργίας του εργοστασίου της «Βιολάντα» στους Ταξιάρχες λόγω σοβαρών ελλείψεων ασφάλειας - Real.gr

Την προσωρινή διακοπή λειτουργίας της βιομηχανίας της εταιρίας VITAFREE ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΠΙΣΚΟΤΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. (ΒΙΟΛΑΝΤΑ), στους Ταξιάρχες, αποφάσισε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι της Δευτέρας, λόγω σοβαρών ελλείψεων που σχετίζονται με την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των εργαζομένων.

Σύμφωνα με την απόφαση, η αναστολή επιβάλλεται βάσει του άρθρου 29 παρ. 1 και 2 του Ν. 3982/2011, καθώς διαπιστώθηκε άμεσος κίνδυνος για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και του προσωπικού. Ο κίνδυνος προκύπτει από τη μη ύπαρξη σε ισχύ πιστοποιητικών ελέγχου δεξαμενών, καθώς και από την έλλειψη πιστοποιητικού πυροπροστασίας ή αποδεικτικού αρχειοθέτησης σχετικής μελέτης.

Ο εκμεταλλευτής της επιχείρησης καλείται να παρευρίσκεται στις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας για την παραλαβή της απόφασης και να υπογράψει το σχετικό πρακτικό παραλαβής.

Κατά της απόφασης επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, μέσω της αρμόδιας Υπηρεσίας, ενώπιον του Ελεγκτή Νομιμότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της, σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραμμα Καλλικράτης»).