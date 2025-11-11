Quantcast
Περισσότεροι από 350 εθελοντές της HELLENiQ ENERGY έτρεξαν στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας - Real.gr
real player

Περισσότεροι από 350 εθελοντές της HELLENiQ ENERGY έτρεξαν στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας

19:00, 11/11/2025
Περισσότεροι από 350 εθελοντές της HELLENiQ ENERGY έτρεξαν στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας

Ομαδική φωτογραφία των δρομέων της HELLENiQ ENERGY, λίγο πριν την εκκίνηση των 5 χλμ

Με πάνω από 350 συμμετοχές εργαζομένων από έξι χώρες, η HELLENiQ ENERGY Running Team έδωσε δυναμικό «παρών» στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, μεταφέροντας το μήνυμα της ενότητας, της αλληλεγγύης και της κοινωνικής προσφοράς.

Η φετινή συμμετοχή ήταν η πιο πολυπληθής μέχρι σήμερα, με δρομείς από όλες τις εταιρείες του Ομίλου στην Ελλάδα και το εξωτερικό – μεταξύ αυτών και εργαζόμενοι της ELPEDISON, που έτρεξαν για πρώτη φορά με την ομάδα.

Με σύνθημα «Ο Καλός Αγώνας – Μαζί στον Μαραθώνιο» (The Good Run – United We Marathon), οι εθελοντές συμμετείχαν στις διαδρομές των 5, 10 και 42 χιλιομέτρων, στηρίζοντας φορείς με κοινωνικό έργο στις περιοχές όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος.

Το “HELLENiQ ENERGY Running Station” στην οδό Αρδηττού αποτέλεσε και φέτος σημείο συνάντησης και εμψύχωσης για τους δρομείς, προσφέροντας στιγμές χαλάρωσης, κεφιού και ομαδικότητας.

Η HELLENiQ ENERGY συγχαίρει όλους τους εργαζόμενους που συμμετείχαν, αποδεικνύοντας ότι κάθε αγώνας αποκτά πραγματική αξία όταν συνδυάζεται με συλλογικότητα και προσφορά.

Το ραντεβού ανανεώνεται για τον επόμενο Μαραθώνιο – με ακόμη περισσότερη ενέργεια!

Μαζί για καλό σκοπό, οι δρομείς από όλες τις εταιρείες του Ομίλου – Ελλάδας και εξωτερικού
Οι δρομείς των 10 χλμ
Για 2η συνεχόμενη χρονιά εργαζόμενοι της HELLENiQ ENERGY από την Κύπρο, τη Βουλγαρία, τη Σερβία, το Μαυροβούνιο και τη Βόρεια Μακεδονία έλαβαν μέρος στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Δείτε όλη τη συνέντευξη του Κυριάκου Βελόπουλου στον realfm 97,8 και τον Νίκο Χατζηνικολάου

Δείτε όλη τη συνέντευξη του Κυριάκου Βελόπουλου στον realfm 97,8 και τον Νίκο Χατζηνικολάου

10:00 12/11
«Δεν μπορώ να βγάλω 15 βήματα, θέλω να ζήσω…» - Η συγκλονιστική ανάρτηση της Αναστασίας Τασούλα πριν χάσει τη μάχη με την κυστική ίνωση

«Δεν μπορώ να βγάλω 15 βήματα, θέλω να ζήσω…» - Η συγκλονιστική ανάρτηση της Αναστασίας Τασούλα πριν χάσει τη μάχη με την κυστική ίνωση

10:49 12/11
Σοκ στην Αχαΐα από την τραγωδία με τον 3χρονο Ανδρέα - Έπεσαν μαζί με συγγενή του από μαντρότοιχο

Σοκ στην Αχαΐα από την τραγωδία με τον 3χρονο Ανδρέα - Έπεσαν μαζί με συγγενή του από μαντρότοιχο

09:41 12/11
Νίκαια: Εβαλαν φωτιά σε όχημα σωφρονιστικού υπαλλήλου - Εντοπίστηκε χειροβομβίδα στην αυλή του σπιτιού του

Νίκαια: Εβαλαν φωτιά σε όχημα σωφρονιστικού υπαλλήλου - Εντοπίστηκε χειροβομβίδα στην αυλή του σπιτιού του

07:49 12/11
Θρήνος στη Λάρισα για 26χρονο φοιτητή που σκοτώθηκε πέφτοντας από πεζογέφυρα στη Συγγρού - Συγκλονίζει ο πατέρας του

Θρήνος στη Λάρισα για 26χρονο φοιτητή που σκοτώθηκε πέφτοντας από πεζογέφυρα στη Συγγρού - Συγκλονίζει ο πατέρας του

09:22 12/11
Σοκ στη Βραζιλία: Ο πρώην άσος της Τσέλσι, Όσκαρ κατέρρευσε στην προπόνηση και σταματάει το ποδόσφαιρο

Σοκ στη Βραζιλία: Ο πρώην άσος της Τσέλσι, Όσκαρ κατέρρευσε στην προπόνηση και σταματάει το ποδόσφαιρο

11:15 12/11
Ο Πάνος Καμμένος στο Kontranews: Επίθεση κατά Σαμαρά - Τι είπε για το ενδεχόμενο επιστροφής του στην πολιτική

Ο Πάνος Καμμένος στο Kontranews: Επίθεση κατά Σαμαρά - Τι είπε για το ενδεχόμενο επιστροφής του στην πολιτική

11:02 12/11
Σοκαρισμένη η Βασιλική Μιλλούση – Πέταξαν πέτρες στο σπίτι της

Σοκαρισμένη η Βασιλική Μιλλούση – Πέταξαν πέτρες στο σπίτι της

08:50 12/11
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved