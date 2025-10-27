Περιστέρι: Δράση της Τροχαίας στην Δυτική Αττική για οδικές παραβάσεις - ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Ειδική τροχονομική δράση σχεδιάστηκε από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, βραδινές ώρες της Παρασκευής για την πρόληψη και αντιμετώπιση τροχονομικών παραβάσεων στην περιοχή του Περιστερίου.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας με τη συνδρομή αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, πραγματοποιήθηκαν 87 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 59 παραβάσεις του ΚΟΚ, όπως ενδεικτικά, για στέρηση άδειας οδήγησης, μη χρήση προστατευτικής ζώνης και κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, έλλειψη ΚΤΕΟ, έλλειψη καθρεφτών, έλλειψη σιγαστήρα κ.α.

Ακόμα αφαιρέθηκαν 8 άδειες κυκλοφορίας, 13 άδειες ικανότητας οδήγησης, ενώ ακινητοποιήθηκαν και μεταφέρθηκαν με γερανό 12 οχήματα.

Παρόμοιες τροχονομικές δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.