Περιστέρι: Άγρια συμπλοκή με καδρόνια και λοστούς σε σχολείο – ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Αναστάτωση επικράτησε το πρωί της Παρασκευής (3/10), σε γενικό λύκειο στο Περιστέρι, όταν ομάδα εξωσχολικών μπήκε στον χώρο του σχολείου κρατώντας καδρόνια και λοστούς, με τα οποία επιτέθηκαν σε μαθητές.

Μάλιστα, δεν δίστασαν ακόμα και να πετάξουν τούβλα στο προαύλιο.

Όπως καταγράφεται και στο βίντεο που εξασφάλισε ο ANT1, οι νεαροί που πραγματοποίησαν την επίθεση φορούσαν μαύρα ρούχα και είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους.

Από το περιστατικό τραυματίστηκαν συνολικά τρεις καθηγητές, συμπεριλαμβανομένης και της διευθύντριας του σχολείου, οι οποίοι προσπάθησαν να αποκλιμακώσουν την κατάσταση.

Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη ενός 15χρονου, ενώ αναζητούνται και οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Περιστερίου.