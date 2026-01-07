Quantcast
Περιστέρι: Στο νοσοκομείο ανήλικη μετά από κατανάλωση αλκοόλ - Συνελήφθη ιδιοκτήτης περιπτέρου και ο πατέρας της - Real.gr
09:53, 07/01/2026
Απρόοπτο περιστατικό στο Περιστέρι, όπου μια 14χρονη αγόρασε με την παρέα της, από περίπτερο, ένα μπουκάλι αλκοόλ, βότκα σύμφωνα με πληροφορίες και μετέβησαν σε πλατεία προκειμένου να το καταναλώσουν.
Του Θεοδόση Π. Πάνου

Ωστόσο, κάποια στιγμή και ενώ η 14χρονη είχε πιει κάποια ποσότητα λιποθύμησε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, χωρίς ευτυχώς να διατρέχει κάποιον κίνδυνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αστυνομικοί συνέλαβαν τον ιδιοκτήτη του περιπτέρου,  για διάθεση αλκοόλ σε ανήλικο, ενώ συνελήφθη και ο πατέρας της 14χρονης για παραμέληση ανηλίκου.

