«Τον σκότωσαν...»: Βίντεο ντοκουμέντο λίγα μετά τη δολοφονία στο Περιστέρι - Τι βλέπουν οι Αρχές - Real.gr

«Τον σκότωσαν…»: Βίντεο ντοκουμέντο λίγα μετά τη δολοφονία στο Περιστέρι – Τι βλέπουν οι Αρχές

21:38, 20/10/2025
Σοκαριστικό βίντεο ντοκουμέντο έρχεται στο φως από τη δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στο Μπουρνάζι, έξω από γνωστό νυχτερινό κέντρο της περιοχής.

Ήταν λίγο μετά τις 3:20 τα ξημερώματα, όταν, σύμφωνα με μαρτυρίες και πλάνα ασφαλείας, επικράτησε πανικός. Σειρήνες περιπολικών και ασθενοφόρων ήχησαν στην περιοχή, ενώ οι θαμώνες έτρεχαν έντρομοι, βλέποντας έναν 37χρονο άνδρα να καταρρέει αιμόφυρτος στο δρόμο.

Το θύμα, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, δέχθηκε μαχαιριά στην κοιλιακή χώρα έπειτα από έντονο καβγά. Αμέσως μετά το χτύπημα, προσπάθησε να τρέξει προς το κλαμπ για να ζητήσει βοήθεια, όμως λίγα μέτρα πιο κάτω κατέρρευσε.

 

Σύμφωνα με το Star, το θύμα διασκέδαζε μέσα στο κλαμπ με μια γυναίκα, όταν τον πλησίασε ο δράστης. Ακολούθησε σύντομος διάλογος:

Δράστης: Έλα έξω να μιλήσουμε.

Θύμα: Έλα μέσα καλύτερα να καθίσουμε.

Ο 37χρονος τελικά βγήκε έξω από το μαγαζί και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα δέχθηκε το θανατηφόρο χτύπημα. Ο δράστης τράπηκε αμέσως σε φυγή.

Τα πρώτα περιπολικά έφτασαν στο σημείο μέσα σε λίγα λεπτά. Αστυνομικοί με φακούς ερευνούσαν τον χώρο, αναζητώντας το φονικό όπλο και τυχόν ίχνη του δράστη. Το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του.

Για αρκετές ώρες, κλιμάκιο του Τμήματος Ανθρωποκτονιών και της Σήμανσης βρισκόταν στο σημείο, συλλέγοντας στοιχεία και βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προκειμένου να ταυτοποιήσει τον δράστη.

Τι βλέπουν οι Αρχές

Το θύμα, 37 ετών και βουλγαρικής καταγωγής, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για σοβαρές υποθέσεις και είχε εκτίσει ποινή στις φυλακές Λάρισας.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι η δολοφονική επίθεση συνδέεται με ξεκαθάρισμα λογαριασμών, καθώς το περιστατικό σημειώθηκε σε ώρα αιχμής, όταν τα νυχτερινά μαγαζιά του Μπουρναζίου ήταν γεμάτα κόσμο. Οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη συνεχίζονται.

