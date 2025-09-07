Περισυνελέγησαν σώοι οι 4 αλλοδαποί το σκάφος των οποίων βυθίστηκε στον κόλπο του Αγ. Όρους - Real.gr

Αυστριακοί οι τέσσερις διασωθέντες.

Σώοι και καλά στη υγεία τους είναι οι 4 αλλοδαποί το σκάφος των οποίων βυθίστηκε υπό αδιευκρίνιστη αιτία στον κόλπο του Αγ. Όρους.

Τα πλωτά σκάφη των Λιμενικών Σταθμών Ουρανούπολης και Αγίου Όρους ήταν αυτά που περισυνέλλεξαν από την θάλασσα τους 4 αλλοδαπούς του ταχύπλοου σκάφους, μήκους 6 μέτρων, το οποίο αναποδογύρισε νότια της Αμουλιανής. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για οικογένεια Αυστριακών (αντρόγυνο ηλικίας 70 και 66 ετών με τα δύο τους παιδιά 27 και 28 ετών).

Όταν έφτασαν τα σκάφη του Λιμενικού που συμμετείχαν στην επιχείρηση διάσωσης του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, το ζευγάρι ήταν γαντζωμένο στο αναποδογυρισμένο σκάφος και τα παιδιά κολυμπούσαν κοντά τους. Και οι 4 διασωθέντες μεταφέρθηκαν στην Ουρανούπολη. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ανατράπηκε το σκάφος τους δεν έχουν διευκρινιστεί.