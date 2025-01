«Πες το ψέματα»: Ακυρώθηκαν οι παραστάσεις μετά τις αντιδράσεις για την αφίσα με τους 17 άνδρες

Ακυρώνονται οι παραστάσεις του show κωμωδίας «Πες το Ψέματα» μετά τις αντιδράσεις που προέκυψαν τις περασμένες μέρες για το line up των πρώτων παραστάσεων, το οποίο αποτελούνταν από 17 άνδρες και καμία γυναίκα.

«Λόγω των γεγονότων των τελευταίων ημερών, οι παραστάσεις του «Πες το Ψέματα» ακυρώνονται. Ευχαριστούμε πολύ τους θεατές που αγόρασαν εισιτήρια και λυπούμαστε για την αναστάτωση. Η παραγωγή θα προχωρήσει σε ακύρωση εισιτηρίων και επιστροφή χρημάτων. Ελπίζουμε να σας δούμε ξανά σε κάποια μελλοντική παράσταση», αναφέρει η ανακοίνωση.

Το χρονικό

Όλα ξεκίνησαν όταν κυκλοφόρησε η αφίσα για τις πρώτες παραστάσεις του σόου κωμωδίας, που θα ξεκινούσε στις αρχές Φεβρουαρίου. Το line up αποτελούνταν μόνο από άνδρες και καμία γυναίκα κωμικό. Αυτό ήταν που προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις, με πολλούς να αναρωτιούνται γιατί δεν κλήθηκε κάποια γυναίκα κωμικός να συμμετάσχει στο σόου.

Eννέα γυναίκες stand up comedians, ανάμεσά τους η Κατερίνα Βρανά και η Χρύσα Κατσαρίνη, τοποθετήθηκαν από κοινού μέσω δήλωσης, ενημερώνοντας ότι «καμία γυναίκα κωμικός δεν έλαβε συγκεκριμένη πρόταση με ημερομηνίες, πριν την ανακοίνωση της παράστασης».

Η ανάρτηση των κωμικών

Με αφορμή την ανακοίνωση των τεσσάρων πρώτων ημερομηνιών της παράστασης ''Πες το Ψέματα'', βασισμένη στο κωμικό τηλεπαιχνίδι ''Would I Lie To You?'', η οποία ανακοινώθηκε στις 15 Ιανουαρίου, θεωρούμε σημαντικό να τοποθετηθούμε δημόσια.

Είναι αναφαίρετο δικαίωμα κάθε δημιουργού να συνθέσει το έργο του όπως κρίνει και να εκφράζεται καλλιτεχνικά με τους συνεργάτες που επιθυμεί. Ωστόσο είναι αναφαίρετο δικαίωμα και η κριτική.

Στις πρώτες αυτές 4 παραστάσεις οι συμμετέχοντες είναι μόνο άντρες, για την ακρίβεια 17 άντρες. Να τονίσουμε σε αυτό το σημείο ότι δεν πρόκειται για κάποιο θεατρικό έργο με ορισμένους και δοσμένους ρόλους, αλλά ένα κωμικό game show, στο οποίο θα μπορούσε να παίξει οποιοσδήποτε άνθρωπος.

Δηλώνουμε ότι καμία γυναίκα κωμικός δεν έλαβε συγκεκριμένη πρόταση με ημερομηνίες, πριν την ανακοίνωση της παράστασης.

Αλλά το θέμα δεν είναι αν κάλεσαν κάποια από εμάς, έχει μεγαλύτερες διαστάσεις. Είναι ξεκάθαρο όταν σε μια παραγωγή είδαν μια αφίσα παράστασης που επιτελείται από 17 άντρες και καμία γυναίκα και το θεώρησαν εντάξει, το θέμα δεν είναι καλλιτεχνικό, δεν είναι τυχαίο.

Είναι προφανώς, και πέρα από κάθε αμφιβολία έμφυλο. Θίγει θέματα πρόσβασης και αποκλεισμού των γυναικών.

Αυτό μας θίγει προσωπικά, μας προσβάλλει επαγγελματικά και είναι απαξιωτικό και προσβλητικό για το κοινό.

Σαν σκηνή και σαν κοινωνία μπορούμε καλύτερα και έχουμε χρέος να το κάνουμε.

Οι stand up comedians:

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΡΑΝΑ

ΚΥΝΘΙΑ ΒΟΥΚΟΥΒΑΛΙΔΟΥ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗ

ΧΡΥΣΑ ΚΑΤΣΑΡΙΝΗ

ΗΡΑ ΚΑΤΣΟΥΔΑ

ΑΘΗΝΑ ΚΕΦΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΕΛΙΝΑ ΚΟΛΛΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΙΚΗΤΕΑ

ΕΙΡΗΝΗ ΞΥΓΚΑΚΗ».

Μετά τον σάλο, άρχισαν οι πρώτες αποχωρήσεις, καθώς ο Στέλιος Ανατολίτης, ο Διονύσης Ατζαράκης, ο Θωμάς Ζάμπρας και ο Μάκης Παπασημακόπουλος ανακοίνωσαν ότι δεν θα βρίσκονται στην παράσταση.

Την αποχώρησή τους, όμως, ανακοίνωσαν και οι καλεσμένοι, όπως η Μάρθα Φριντζήλα, η Νατάσσα Μποφίλιου και ο Φοίβος Δεληβοριάς.

