Πέταξαν χειροβομβίδα στον Κορυδαλλό - Ζημιές σε διαμερίσματα και αυτοκίνητα - Τι ερευνούν οι Αρχές - Real.gr

Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα στον Κορυδαλλό, όπου άγνωστοι πέραξαν χειροβομβίδα στη συμβολή των οδών Πελοποννήσου και Δελφών.

του Θεοδόση Πάνου

Από την έκρηξη προκλήθηκαν ζημιές σε έξι αυτοκίνητα, ενώ έσπασαν τζάμια σε δύο διαμερίσματα.

Στο σημείο έσπευσαν μέλη του τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) που εντόπισαν την περόνη και πλαστικό τμήμα της κεφαλής της χειροβομβίδας, και από αυτό διαπιστώνουν ότι είναι αμυντικού τύπου.

Οι δράστες έριξαν τη χειροβομβίδα κοντά σε έναν κάδο απορριμμάτων, εκεί εντοπίζουν τον κρατήρα.

Εκτιμάται ότι δύο άτομα με μηχανάκι πέρασαν από το σημείο, έριξαν τη χειροβομβίδα και έφυγαν.

Οι αστυνομικοί ψάχνουν βιντεοληπτικό υλικό που ενδεχομένως τους οδηγήσει στα ίχνη των δραστών.

Εκτιμάται ότι με τη χειροβομβίδα, οι δράστες έστειλαν «μήνυμα» σε πρόσωπο που διαμένει στο σημείο και που κατά το παρελθόν είχε εκτίσει ποινή για ναρκωτικά. Ωστόσο φαίνεται ότι το «μήνυμα» μάλλον έχει να κάνει με την πρόσφατη διάλυση αρραβώνα.