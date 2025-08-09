«Πέταξες ξαφνικά για τη γειτονιά των αγγέλων...»: To «αντίο» της Λίλιαν Βιλδιρίδη στη Λένα Σαμαρά - Real.gr

Με μία συγκινητική ανάρτηση στο Instagram αποχαιρέτησε την στενή της φίλη, Λένα Σαμαρά, η γενική γραμματέας του υπουργείου Υγείας, Λίλιαν Βιλδιρίδη.

«29 χρόνια μαζί… Και τώρα; Τώρα; Πέταξες ξαφνικά για τη γειτονιά των αγγέλων.. Καλό ταξίδι άγγελέ μου… Για μένα πάντα θα είσαι μοναδική!», έγραψε η Λίλιαν Βιλδιρίδη στο Instagram, κάτω από ένα βίντεο με πολλές φωτογραφίες της με τη Λένα Σαμαρά, από την παιδική τους ηλικία μέχρι και την ενηλικίωση.

