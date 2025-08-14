Πέθανε η ηθοποιός Πόπη Χριστοδούλου - Είχε υποδυθεί την υπηρέτρια της Ντάλιας στο «Παρά πέντε» - Real.gr

Θλίψη έχει προκαλέσει στον καλλιτεχνικό κόσμο ο θάνατος της Πόπης Χριστοδούλου.

Η ηθοποιός έγινε ευρέως γνωστή μέσα από τον διπλό ρόλο της Μάρθας – Ρίτσας που ερμήνευσε με μεγάλη επιτυχία για δύο σεζόν στο “Παρά Πέντε”, στο πλευρό της Σμαράγδας Καρύδη.

Η είδηση της απώλειάς της έγινε γνωστή από φιλικά της πρόσωπα, με την Γιούλη Ηλιοπούλου να αναφέρει σε ανάρτησή της:

«Έφυγε ένας ακόμη άγγελος, δεν πρόλαβα να σου πω ευχαριστώ, ευχαριστώ που ήσουν δίπλα μας όλα τα χρόνια,όταν χάσαμε την Αντριάνα μας άφηνες την οικογένειά σου και ερχόσουν σε εμάς στην γέννηση των διδύμων απίστευτες στιγμές μοναδικές, χαραγμένες στην ψυχή μου ,όταν βαφτίσαμε τις δίδυμες,τι να πρωτοθυμηθω,Ότι από την επιμονή σου η εξέλιξη εργασίας τής μικρής μου ήταν κατόρθωμα δικό σου????Σε ευχαριστώ πολύ για όλα , άφησες το στίγμα σου… Αυτή ήταν η Ρίτσα από το παραπέντε,ένας ΑΓΓΕΛΟΣ»



