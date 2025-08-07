Πέθανε η κόρη του Αντώνη Σαμαρά σε ηλικία 34 ετών - Real.gr

Θρήνος για τον Αντώνη Σαμαρά καθώς πέθανε η κόρη του, Λένα, σε ηλικία 34 ετών.

Νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου είχε μεταφερθεί από το Σισμανόγλειο. Σύμφωνα με πληροφορίες πέθανε από ανακοπή. Τραγικές φιγούρες στον Ευαγγελισμό η μητέρα και ο πατέρα της.

Η Λένα Σαμαρά είχε αποφοιτήσει το 2008 από το Κολλέγιο Αθηνών και στη συνέχεια σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Λονδίνο ακολουθώντας τα επαγγελματικά βήματα της μητέρας της.

Η Ελένη-Δανάη Σαμαρά είχε πάρει το όνομα της γιαγιάς της Ελένης-Λένας Ζάννα και ήταν τρισέγγονη της Πηνελόπης Δέλτα.

Η Λένα Σαμαρά ήταν στο πλευρό του πατέρα της τον Ιανουάριο του 2009, όταν ανέλαβε το υπουργείο Πολιτισμού, όπως αργότερα, όταν εξελέγη στην προεδρία της Νέας Δημοκρατίας.

Μητσοτάκης: Η ξαφνική και τόσο άδικη απώλεια της Λένας Σαμαρά μας συγκλονίζει όλους

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τη θλίψη του για τον θάνατο της 34χρονης Λένας Σαμαρά.

«Κάθε λέξη αποδεικνύεται μικρή και αδύναμη μπροστά στο μέγεθος ενός τέτοιου πένθους» ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του και πρόσθεσε: «Η ξαφνική και τόσο άδικη απώλεια της Λένας Σαμαρά μας συγκλονίζει όλους. Η σκέψη μας με τη Μαρέβα είναι με τον Αντώνη και τη Γεωργία. Η οδύνη τους, οδύνη μας. Κουράγιο…».