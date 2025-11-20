Πέθανε ο 22χρονος που είχε καταπιεί ολόκληρο μπέργκερ - Real.gr

Κατέληξε ο 22χρονος που προσπάθησε να καταπιεί ολόκληρο μπέργκερ και έδινε μάχη για τη ζωή του εδώ και επτά ημέρες στο νοσοκομείο Γ. Γεννηματάς.

«Οι γιατροί έκαναν μεγάλες προσπάθειες. Το παιδί δυστυχώς δεν θα τα κατάφερε» επιβεβαίωσε η Ματίνα Παγώνη, μιλώντας στο Action24.

Όπως είχε γίνει γνωστό, ο 22χρονος έμεινε για περισσότερα από 2 λεπτά χωρίς οξυγόνο, γεγονός που επιβάρυνε πολύ την υγεία του, καθώς τόσο ο εγκέφαλος όσο και τα ζωτικά του όργανα υπέστησαν πολλαπλές βλάβες.

Ενώ οι αρχικές πληροφορίες έκαναν λόγο ότι ο 22χρονος κατάπιε το μπέργκερ στο πλαίσιο ενός challenge, ο πατέρας του απέκλεισε το ενδεχόμενο.

Τις τραγικές στιγμές στο ταχυφαγείο περιέγραψαν οι φίλοι του άτυχου νεαρού. Σύμφωνα με όσα υποστήριξαν, ο νεαρός καθόταν στο τραπέζι, όταν ξαφνικά σηκώθηκε και βγήκε τρέχοντας έξω. Στην αρχή όλοι νόμιζαν ότι αστειεύεται, μέχρι τη στιγμή που τον είδαν να χτυπά την πλάτη του στην κολώνα προσπαθώντας να απομακρύνει την τροφή από τους αεραγωγούς του. Ένας από την παρέα, που είναι ναυαγοσώστης, έσπευσε να του δώσει πρώτες βοήθειες, όμως, όπως λένε οι φίλοι του, κανείς δεν έκανε τη σωτήρια λαβή.