Quantcast
Πέθανε ο δημοσιογράφος Σπύρος Καρατζαφέρης - Real.gr
real player

Πέθανε ο δημοσιογράφος Σπύρος Καρατζαφέρης

09:38, 23/01/2026
Πέθανε ο δημοσιογράφος Σπύρος Καρατζαφέρης

Πέθανε αργά τη νύχτα ο δημοσιογράφος Σπύρος Καρατζαφέρης, σε ηλικία 88 ετών, όπως ανακοίνωσε ο αδελφός του και πρώην πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Γιώργος Καρατζαφέρης.

Ο Γιώργος Καρατζαφέρης, μιλώντας στον ραδιοσταθμό «Παραπολιτικά», δήλωσε: «Έφυγε από τη ζωή αργά τη νύχτα. Είναι συγκλονιστικό για εμένα, που είμαι ο μικρός αδελφός και ακολούθησα τα βήματά του. Είμαι συντετριμμένος».

Ποιος ήταν ο Σπύρος Καρατζαφέρης

Ο Σπύρος Καρατζαφέρης γεννήθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 1938 στο χωριό Ποταμιά της επαρχίας Μεγαλόπολης στην Αρκαδία και μεγάλωσε στην Αμφιθέα του Παλαιού Φαλήρου. Αποφοίτησε από τη Σχολή Δημοσιογραφίας «Όμηρος», υπό τη διεύθυνση του ακαδημαϊκού Σπύρου Μελά, και ξεκίνησε τη δημοσιογραφική πορεία του το 1959 στην εφημερίδα «Βραδυνή», καλύπτοντας το αστυνομικό ρεπορτάζ μέχρι το 1962.

Στη συνέχεια εργάστηκε στις εφημερίδες «Έθνος» και «Απογευματινή» (1968-1975), ενώ από το 1975 έως το 1988 υπήρξε μέλος της «Ελευθεροτυπίας», πριν αποχωρήσει για συνεργασία με τον επιχειρηματία Σωκράτη Κόκκαλη στην έκδοση της εφημερίδας «Επικαιρότητα» (1988-1991), όπου ανέλαβε διευθυντής και αρχισυντάκτης.

Το 1990 ίδρυσε και εξέδιδε την εβδομαδιαία εφημερίδα «48 Ώρες», ενώ παράλληλα εκδιδόταν το στρατιωτικό περιοδικό «Αμυντικά Θέματα». Αργότερα υπήρξε εκδότης της «Αθηναϊκής» και της «Σφήνας», προσφέροντας ποικιλία θεμάτων στον ελληνικό Τύπο.

Στην τηλεόραση, ο Σπύρος Καρατζαφέρης συνεργάστηκε με την ΕΡΤ, την ΥΕΝΕΔ, το Star Channel -όπου για χρόνια υπήρξε διευθυντής ειδήσεων- το Τηλεάστυ και το Extra Channel. Παράλληλα, διατηρούσε για πολλά χρόνια εκπομπή στον ραδιοφωνικό σταθμό Flash 96, κερδίζοντας το κοινό με την εμπειρία και την ευρύτητα των θεμάτων του.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Πήρε την πρόκριση, φέρνει και μπακ; «Κατέθεσε πρόταση ο ΠΑΟΚ»

Πήρε την πρόκριση, φέρνει και μπακ; «Κατέθεσε πρόταση ο ΠΑΟΚ»

10:59 23/01
Καρυστιανού: Θεσσαλονίκη ή Αθήνα η δίκη των Τεμπών – Δεν έχω εμπιστοσύνη στη Λάρισα

Καρυστιανού: Θεσσαλονίκη ή Αθήνα η δίκη των Τεμπών – Δεν έχω εμπιστοσύνη στη Λάρισα

10:53 23/01
Αγροτικές ενισχύσεις: Πληρωμές 27,8 εκατ. ευρώ σε περίπου 24.000 δικαιούχους από την ΑΑΔΕ

Αγροτικές ενισχύσεις: Πληρωμές 27,8 εκατ. ευρώ σε περίπου 24.000 δικαιούχους από την ΑΑΔΕ

10:47 23/01
Χάρης Βαρθακούρης: «Είχα αποθηκεύσει την Αντελίνα στο κινητό ως “γυναίκα μου” πριν τη συναντήσω»

Χάρης Βαρθακούρης: «Είχα αποθηκεύσει την Αντελίνα στο κινητό ως “γυναίκα μου” πριν τη συναντήσω»

10:45 23/01
Φαραντούρης: Θα τιμήσω τη θητεία μου μέχρι το 2029 – Δεν θα είμαι υποψήφιος στις εθνικές εκλογές

Φαραντούρης: Θα τιμήσω τη θητεία μου μέχρι το 2029 – Δεν θα είμαι υποψήφιος στις εθνικές εκλογές

10:40 23/01
«Ήταν η στιγμή που οι ηγέτες της ΕΕ αποφάσισαν ότι η Ευρώπη πρέπει να πορευτεί μόνη της»: Ανάλυση Politico για τη Σύνοδο

«Ήταν η στιγμή που οι ηγέτες της ΕΕ αποφάσισαν ότι η Ευρώπη πρέπει να πορευτεί μόνη της»: Ανάλυση Politico για τη Σύνοδο

10:37 23/01
Γεωργιάδης σε Βιλιάρδο: Δώσατε μάχη για την προστασία του Κανονισμού - «Σας ευχαριστώ για τη στήριξη» απάντησε ο αντιπρόεδρος της Βουλής

Γεωργιάδης σε Βιλιάρδο: Δώσατε μάχη για την προστασία του Κανονισμού - «Σας ευχαριστώ για τη στήριξη» απάντησε ο αντιπρόεδρος της Βουλής

10:30 23/01
Δύο συλλήψεις για την έκρηξη αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού έξω από ντισκοτέκ στα Ιλίσια

Δύο συλλήψεις για την έκρηξη αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού έξω από ντισκοτέκ στα Ιλίσια

10:26 23/01
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved