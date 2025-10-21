Πέθανε ο μάνατζερ των Magic De Spell, Γιώργος Ψωμόπουλος – «Η ροκ κοινότητα της Αθήνας πενθεί» - Real.gr

Quantcast
Πέθανε ο μάνατζερ των Magic De Spell, Γιώργος Ψωμόπουλος – «Η ροκ κοινότητα της Αθήνας πενθεί»
Πέθανε ο μάνατζερ των Magic De Spell, Γιώργος Ψωμόπουλος – «Η ροκ κοινότητα της Αθήνας πενθεί»

14:00, 21/10/2025
ΠΗΓΗ: Magic De Spell/Facebook

Πέθανε ο μάνατζερ του συγκροτήματος Magic De Spell, Γιώργος Ψωμόπουλος. Η δυσάρεστη είδηση έγινε γνωστή μέσα από μία ανάρτηση του
ελληνικού ροκ συγκροτήματος στο Facebook, τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου. Τα μέλη της μπάντας αποχαιρέτησαν τον Γιώργο Ψωμόπουλο, ο οποίος εκτός από μάνατζερ των Magic De Spell ήταν συντελεστής σε ορισμένα από τα τραγούδια τους και ο άνθρωπος που εμπνεύστηκε τη μελοποίηση του «Εμένα οι […]

