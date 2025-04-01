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Πέθανε ο σπουδαίος αρχαιολόγος Γεώργιος Σ. Κορρές - Real.gr
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Πέθανε ο σπουδαίος αρχαιολόγος Γεώργιος Σ. Κορρές

14:10, 01/04/2025
Πέθανε ο σπουδαίος αρχαιολόγος Γεώργιος Σ. Κορρές

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πέθανε σε ηλικία 85 χρόνων ο αρχαιολόγος και ομότιμος καθηγητής της Προϊστορικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

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