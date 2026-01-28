Πέθανε ο συνθέτης Κώστας Γανωσέλης – Συγκινεί το «αντίο» του Γιώργου Νταλάρα - Real.gr

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών ο συνθέτης Κώστας Γανωσέλης. Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή η Σοφία Βόσσου με ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook. Συγκεκριμένα η Σοφία Βόσσου δημοσίευσε μια φωτογραφία του αείμνηστου καλλιτέχνη και έγραψε στη λεζάντα: «Καλό σου ταξίδι Κώστα Γανωσέλη σπουδαίε μου μουσικέ μαέστρο και άνθρωπε να είναι η ψυχούλα σου γαλήνια».

