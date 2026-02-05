Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο «θρύλος» της νυχτερινής διασκέδασης Λάκης Ραπτάκης - Real.gr

Ένας επιχειρηματίας που είχε συνδέσει το όνομά του με τη νυχτερινή διασκέδαση στην Ελλάδα, πέθανε σε ηλικία 79 ετών Πρόκειται για τον Λάκη Ραπτάκη, ο οποίος ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη και την ντίσκο Tiffany’s στα τέλη της δεκαετίας του ’70, συνέχισε με το ομώνυμο εστιατόριο και τη διάσημη Disco 51, ενώ οι επιχειρηματικές του δραστηριότητες επεκτάθηκαν και στην Αθήνα με χώρους όπως το Prive, το Loft, αλλά και η Αίγλη Ζαππείου.

Ο Λάκης Ραπτάκης «έφυγε» αιφνίδια, προδομένος από την καρδιά του, στο σπίτι του στη Γλυφάδα το απόγευμα της Πέμπτης.

Η προσωπική του ζωή είχε απασχολήσει τα φώτα της δημοσιότητας, με τον θυελλώδη έρωτά του με τη Βάνα Μπάρμπα από το 1998 έως το 2000 να έχει μείνει στη μνήμη του κοινού για τον εκρηκτικό τρόπο που εξελίχθηκε και τελείωσε.