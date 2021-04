Πέθανε ο εφοπλιστής Γιάννης Αγγελικούσης - Η ανακοίνωση της οικογένειας, το μήνυμα Μητσοτάκη

Την τελευταία του πνοή άφησε το Σάββατο ο εφοπλιστής Γιάννης Αγγελικούσης, ο οποίος το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Υπέστη καρδιακή προσβολή το Σάββατο 20 Μαρτίου στο σπίτι του. Αμέσως είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο όπου οι γιατροί τον έβαλαν σε καταστολή. Τελικά δεν τα κατάφερε. Μητσοτάκης: Κατέκτησε τους ωκεανούς, υψώνοντας την γαλανόλευκη Σε μήνυμά του για τον θάνατο του εφοπλιστή Γιάννη Αγγελικούση, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης τονίζει:

«Ο παγκόσμιος εφοπλισμός έχασε, σήμερα, έναν από τους πρωταγωνιστές του και η ελληνική ναυτοσύνη θρηνεί τον κορυφαίο της καπετάνιο. Ο Γιάννης Αγγελικούσης τίμησε τη θαλασσινή παράδοση και την πατρίδα μας με κάθε τρόπο: Κατέκτησε τους ωκεανούς, υψώνοντας την γαλανόλευκη στα σκάφη του. Μετέφερε στην Ελλάδα την έδρα των δραστηριοτήτων του, ενισχύοντας σημαντικά τη ναυτική της εκπαίδευση. Και, όταν χρειάστηκε, όπως στη διάρκεια της πρόσφατης πανδημίας, βοήθησε στη μάχη για την υγεία με αθόρυβες δωρεές. Ναυτικός και Έλληνας μέχρι το τέλος.

Παραλαμβάνοντας την σκυτάλη της προκοπής από τον πατέρα του Αντώνη, ήρωα του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου και ιδρυτή της οικογενειακής εμπορικής αρμάδας, ο Γιάννης Αγγελικούσης και η αδελφή του Άννα κυριάρχησαν με τους στόλους τους στα κύματα του κόσμου. Το πηδάλιο του Γιάννη περνά, τώρα, στα δυνατά χέρια της μοναχοκόρης του Μαρίας. Και είναι σίγουρο ότι και η δική της πυξίδα θα δείχνει μόνο μπροστά.

Αυτές τις δύσκολες στιγμές, η σκέψη μου είναι στην οικογένεια και τους δικούς του ανθρώπους.»

Ποιος ήταν ο Ιωάννης Αγγελικούσης

Ο Γιάννης Αγγελικούσης ήταν Έλληνας εφοπλιστής και ιδιοκτήτης της “Angelicoussis Shipping Group”, ιδρυθείσα από τον πατέρα του, Αντώνη Αγγελικούση. Είναι ο κορυφαίος, Ελληνικής καταγωγής, εφοπλιστής για το 2017, σύμφωνα με την “Lloyd’s List”. Γεννήθηκε το 1948, στην πόλη του Λονδίνου, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι γιος του Αντώνη Αγγελικούση και της Μαρίας Παπαλιού. Άρχισε να αναπλέκεται στην εταιρεία του πατέρα του από το 1973.

Αδελφή του είναι η Άννα Αγγελικούση, η οποία αποτελεί και αυτή μια από τις ισχυρές γυναίκες της ελληνικής εφοπλιστικής κοινότητας.

Ο Γιάννης Αγγελικούσης εισήλθε στην εταιρεία του πατέρα του το 1973. Ανέλαβε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Angelicoussis Shipping Group το 1989, μετά τον θάνατο του πατέρα του Αντώνη Αγγελικούση.

Το 1992 ίδρυσε την Kristen Navigation (μετονομάστηκε σε Maran Tankers Management το 2009), η οποία ανέλαβε το κομμάτι των tankers, ενώ το επόμενο έτος προχώρησε στις πρώτες παραγγελίες 5 πλοίων capesizes, χύδην φορτίου, από τα ναυπηγεία Hyundai Heavy Industries.> Εκείνη την εποχή ήταν τα μεγαλύτερα πλοία του είδους που είχε παραγγείλει ποτέ Έλληνας εφοπλιστής. Το 2000 αποφάσισε να επεκτείνει τον τομέα των tankers, με νέες παραγγελίες πλοίων Aframaxes, Suezmaxes και VLCCs.

Το 2000 η αδελφή του, Άννα, αποχώρησε και ίδρυσε τον δικό της εφοπλιστικό όμιλο (Pantheon Tankers, Alpha Bulkers, Alpha Gas.), ενώ το 2001 ο Γιάννης Αγγελικούσης απέκτησε το σύνολο των μετοχών της εταιρείας.

Τον Σεπτέμβριο του 2003 προχώρησε στην αγορά του πρώτου του πλοίου μεταφοράς LNG, του Maran Gas Asclepius, ιδρύοντας παράλληλα την θυγατρική Maran Gas Maritime που ασχολείται με τον τομέα των υγραεριοφόρων. Το 2005 η Marin Gas προχώρησε και στην πρώτη παραγγελία για πλοίο LPG.

Πλέον, ο όμιλος “Angelicoussis Shipping Group” συμπεριλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις εταιρίες “Maran Dry Management Inc.”, “Maran Gas Maritime” και “Maran Tankers Management”. Περιλαμβάνει επίσης τις θυγατρικές MARAN SHIP SUPPLIES PTE LTD, FRIENDLY MARITIME SERVICES INC, MARAN ASIA PTE LTD. και MARAN (UK) LIMITED.

Ο Ιωάννης Αγγελικούσης έχει κάνει συχνές εμφανίσεις στην “Lloyd’s List”, ενώ συγκαταλέγεται στους Κορυφαίους του χώρου της παγκόσμιας ναυτιλίας. Υπήρξε 5ος το 2015 και 4ος το 2014 στον κόσμο, στον κατάλογο της Lloyd’s για τους 100 ανθρώπους με την μεγαλύτερη επιρροή στην ναυτιλία.

Επί των ημερών του, η Angelicoussis Shipping Group έχει γίνει ο ελληνόκτητος όμιλος με τον μεγαλύτερο στόλο σε αριθμό πλοίων και χωρητικότητα. Μέχρι το 2020, ο όμιλος είχε επισήμως 139 πλοία και άλλα 14 πλοία υπό παραγγελία.

Τον Μάρτιο του 2015, ο Αγγελικούσης είχε καθαρή αξία 2,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με την Bloomberg. Εκτός από την κατοχή του μεγαλύτερου ελληνόκτητου στόλου, ο Αγγελικούσης ελέγχει τον μεγαλύτερο στόλο που φέρει ελληνική σημαία.

Προσωπική ζωή

Ήταν παντρεμένος με την Ελισάβετ Αγγελικούση. Η μοναχοκόρη τους, Μαρία Αγγελικούση, έχει σπουδάσει ιατρική και εργάζεται για την “Angelicoussis Group” από το 2009. Συμμετέχει σε στην λήψη όλων των σημαντικών επενδυτικών αποφάσεων, αλλά και στις καθημερινές εργασίες και των τριών εταιρειών διαχείρισης.

Τον Δεκέμβριο του 2015, της απονεμήθηκε το “Βραβείο Ελληνικής Ναυτιλίας Επόμενης Γενιάς” της Lloyd’s List για “την επιτυχή αντιμετώπιση της πρόκλησης της διαχείρισης μιας από τις μεγαλύτερες και πιο σεβαστές οικογενειακές ναυτιλιακές ομάδες στον κόσμο”. Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ και εργάστηκε ως νοσοκομειακός γιατρός στο Ηνωμένο Βασίλειο, πριν από την είσοδό της στην “Angelicoussis Shipping Group” το 2009.

Η ανακοίνωση της οικογένειας

Σε ανακοίνωση της οικογένειας Αγγελικούση αναφέρονται τα εξής:

«Με αισθήματα βαθύτατης θλίψης, η Μαρία Αγγελικούση, κόρη του Ιωάννη Αγγελικούση, προέδρου του Αngelicoussis Group of Companies, αναγγέλλει τον θάνατο του πατέρα της, νωρίτερα σήμερα, 10 Απριλίου, ο οποίος απεβίωσε ήρεμα στον ύπνο του, περιστοιχιζόμενος από τα μέλη του στενού οικογενειακού του περιβάλλοντος. Η απώλειά του θα είναι δυσβάσταχτη.

Ο Ιωάννης Αγγελικούσης υπέστη καρδιακό επεισόδιο στις 20 Μαρτίου και παρά την καλύτερη δυνατή ιατρική φροντίδα που του παρείχε το εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό από την Ελλάδα και το εξωτερικό, δεν μπόρεσε να ανακάμψει. Η οικογένειά του επιθυμεί να ευχαριστήσει θερμά τους ιατρούς και τους νοσηλευτές για την υποστήριξη και τη φροντίδα που του παρείχαν καθ' όλη τη διάρκεια της νοσηλείας του.

Το σύνολο των εργαζομένων στις επιχειρήσεις της οικογένειας Αγγελικούση σε όλον τον κόσμο ενημερώθηκαν νωρίτερα σήμερα για τα θλιβερά νέα.

Η οικογένεια παρακαλεί να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά της σ' αυτή τη στιγμή του μεγάλου πένθους.

Η κόρη του Ιωάννη Αγγελικούση, Μαρία, τον διαδέχεται ως Chief Executive Officer του Angelicousis Group of Companies».