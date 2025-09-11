Quantcast
Πετράλωνα: 17χρονος μαθητής καταγγέλλει ξυλοδαρμό από εξωσχολικούς σε προαύλιο Λυκείου - Real.gr
real player

Πετράλωνα: 17χρονος μαθητής καταγγέλλει ξυλοδαρμό από εξωσχολικούς σε προαύλιο Λυκείου

14:54, 11/09/2025
Πετράλωνα: 17χρονος μαθητής καταγγέλλει ξυλοδαρμό από εξωσχολικούς σε προαύλιο Λυκείου

Θύμα ξυλοδαρμού από εξωσχολικούς έπεσε, σύμφωνα με καταγγελίες, ένας 17χρονος μαθητής στα Πετράλωνα. Το περιστατικό έγινε σήμερα, Πέμπτη (11/9) το πρωί σε προαύλιο Λυκείου.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλείται η ΕΡΤ, τέσσερα άτομα μπήκαν στο προαύλιο και κατευθύνθηκαν προς το μέρος του 17χρονου. Φέρεται να τον χτύπησαν, να τον απείλησαν με αιχμηρό αντικείμενο και στη συνέχεια αποχώρησαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Ακολούθησε η προσαγωγή 4 υπόπτων για τους οποίους ερευνάται η εμπλοκή τους στην υπόθεση ενώ κατατέθηκε μήνυση από το περιβάλλον του παιδιού.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved