Quantcast
Πετρούπολη: Καρέ καρέ η δράση συμμορίας ανηλίκων - Προκαλούν φασαρίες και απειλούν κόσμο - Real.gr
real player

Πετρούπολη: Καρέ καρέ η δράση συμμορίας ανηλίκων – Προκαλούν φασαρίες και απειλούν κόσμο

20:45, 28/10/2025
Πετρούπολη: Καρέ καρέ η δράση συμμορίας ανηλίκων – Προκαλούν φασαρίες και απειλούν κόσμο

Τον τρόμο έχει σπείρει μία συμμορία ανηλίκων σε γειτονιά της Πετρούπολης, όπου 20 με 25 νεαροί καίνε κάδους, προκαλούν φασαρίες και απειλούν κόσμο.

Οι δράστες, σύμφωνα με μαρτυρίες, δεν διστάζουν να χρησιμοποιήσουν βία, ενώ όπως φαίνεται είναι γνώριμοι των Αρχών καθώς έχουν απασχολήσει πολλές φορές για παρόμοια αδικήματα. Σε βίντεο ντοκουμέντο που παρουσιάζει το MEGA, διακρίνονται οι νεαροί σε γειτονιά της Πετρούπολης σε ΙΧ. Μάλιστα, μερικοί εξ αυτών κρέμονται από τα παράθυρα του οχήματος. Οι έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό τους βρίσκονται σε εξέλιξη, με πολλούς από αυτούς να έχουν ήδη ταυτοποιηθεί.

 

 

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος: Το μεγάλο «ΟΧΙ» των ηρώων του 1940 είναι ένα παντοδύναμο «ΝΑΙ» στην ελευθερία και στην αλήθεια

Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος: Το μεγάλο «ΟΧΙ» των ηρώων του 1940 είναι ένα παντοδύναμο «ΝΑΙ» στην ελευθερία και στην αλήθεια

22:00 28/10
Βελόπουλος: Η επιλογή του δημάρχου Πηλίου να δίνει πριμ σε κάθε γέννηση παιδιού, πρέπει να αντιγραφεί από όλους τους δήμους

Βελόπουλος: Η επιλογή του δημάρχου Πηλίου να δίνει πριμ σε κάθε γέννηση παιδιού, πρέπει να αντιγραφεί από όλους τους δήμους

21:45 28/10
«Έβγαλε το πιστόλι και μπαμ μπαμ...»: Νέες μαρτυρίες για τη δολοφονία του 52χρονου στην Κρήτη

«Έβγαλε το πιστόλι και μπαμ μπαμ...»: Νέες μαρτυρίες για τη δολοφονία του 52χρονου στην Κρήτη

21:32 28/10
Η Michelle Obama μιλά για τη ζωή στα 60

Η Michelle Obama μιλά για τη ζωή στα 60

21:30 28/10
Χαρδαλιάς: Το διαχρονικό «ΟΧΙ» των Ελλήνων μας δείχνει τον δρόμο της ευθύνης, της αξιοπρέπειας και της συλλογικής δύναμη

Χαρδαλιάς: Το διαχρονικό «ΟΧΙ» των Ελλήνων μας δείχνει τον δρόμο της ευθύνης, της αξιοπρέπειας και της συλλογικής δύναμη

21:15 28/10
Αγωνία για William και Harry – Στο νοσοκομείο η αδερφή της πριγκίπισσας Diana

Αγωνία για William και Harry – Στο νοσοκομείο η αδερφή της πριγκίπισσας Diana

21:00 28/10
Πετρούπολη: Καρέ καρέ η δράση συμμορίας ανηλίκων - Προκαλούν φασαρίες και απειλούν κόσμο

Πετρούπολη: Καρέ καρέ η δράση συμμορίας ανηλίκων - Προκαλούν φασαρίες και απειλούν κόσμο

20:45 28/10
Ζελένσκι: Ουκρανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι θα συναντηθούν αυτή την εβδομάδα για να συζητήσουν για τις λεπτομέρειες ενός σχεδίου εκεχειρίας

Ζελένσκι: Ουκρανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι θα συναντηθούν αυτή την εβδομάδα για να συζητήσουν για τις λεπτομέρειες ενός σχεδίου εκεχειρίας

20:30 28/10
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved